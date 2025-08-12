一文拆解強化玻璃自爆危機！加裝安全防爆膜做好預防！

夏天越來越熱，強化玻璃可能「熱到爆」？強化玻璃自爆意外並不罕見，商場、住宅、酒店浴室都可能發生，碎片易傷人，後果難料。想及早預防，難道要大費支出更換新玻璃? 有一個最簡單成本低而快捷的方法，只要簡單加裝一塊安全防爆膜，即可大幅減少減低玻璃自爆帶來的傷害，即睇內文了解詳情！



強化玻璃自爆隨時都會發生

玻璃含硫化鎳等雜質或生產時產生氣泡，是其自爆原因之一：陽光照射升溫後，雜質因熱脹冷縮膨脹，從內部撐爆玻璃。另一原因是溫差影響：如商場室內外溫差大，而玻璃邊框預留空間不足，會因無法正常膨脹被「谷爆」或受巨大拉力「扯爆」。自爆後果嚴重，曾有商場玻璃幕牆粉碎傷及途人、酒店浴室玻璃門爆裂割傷住客的案例。根據指引，若因物業疏忽或管理不善導致傷亡，負責人最高可能面臨監禁。

不能忽視的預防和緊急維修

安全使用強化玻璃需從安裝和預防入手：安裝時（尤其冷熱溫差大的環境）要留足邊框擴張空間；無冷氣的空間可加降溫裝置減小溫差。對已落成樓宇，最有效且經濟的辦法是貼安全防爆膜，其能增強玻璃強度，即便碎裂也能黏住碎片防飛散傷人，是保障安全的關鍵。若發生自爆，管理方需立即啟動緊急維修，安排承辦商全面檢查，並盡快請認可人士勘測及跟進修繕。

「3M™ Scotchshield™ 安全防爆玻璃貼膜S800」為你提供最堅固的保護

然而，緊急維修始終是被動的補救措施。要真正做到防患未然，必須採取主動的預防方案。以3M™ Scotchshield™ 安全防爆玻璃貼膜S800為例，是採用高科技研發的專業安全產品，其核心優勢在於當玻璃因自爆或外力衝擊而破裂時，其強韌的薄膜結構及特製的黏合劑能發揮關鍵作用，將所有鋒利的玻璃碎片緊緊地固定在原位，防止其四處飛散，配合防撞擊保護結構膠可將玻璃牢固在窗框，進一步提高安全性。這意味著，一個原本可能導致嚴重割傷的意外，被轉化為一個可控的損壞事件，大大降低了對人身安全的威脅。

3M™ Scotchshield™ 安全防爆玻璃貼膜S800專為應對高風險環境而設計，在提供卓越防爆保護的同時，保持極高的光學透明度，不會影響建築原有的外觀設計與室內採光。對於物業管理者而言，選擇3M™安全防爆玻璃貼膜是一項極具成本效益的投資。相較於更換整塊玻璃的高昂費用及對業務造成的干擾，貼膜工程更為迅速便捷，能在不影響日常營運的情況下完成。這不僅是履行了保障公眾安全的責任，更是對企業品牌聲譽及資產的有效保障，將潛在的法律及賠償風險降至最低。

此外，安全防爆玻璃貼膜還能幫助抵禦颱風等極端天氣。以香港的超級颱風天鴿/山竹為例，強烈的風力和暴雨可能對玻璃造成巨大的壓力，即使玻璃在強風或飛來物撞擊下破裂，貼膜能將碎片黏在一起，避免玻璃碎片四散造成二次傷害。減少颱風期間的意外風險和損失。這種防護措施對於保障住戶和商店的安全尤其重要，一次安裝可使用多年，無需每次颱風前臨時處理，幫助他們在極端天氣條件下保持安全。

