東盟電影節｜開幕電影《金牌》走過高山低谷　以光影連繫世界

隨着開幕電影《金牌》的光影亮起，一場跨越地域與文化界限的盛事「東盟電影節2025」正式在香港拉開帷幕。由香港-東盟協會主辦的本屆影展，成功匯聚了東盟十國及四個「一帶一路」國家的電影力量，能以藝術拉近世界的距離。今次專訪了多位焦點人物，包括馬來西亞開幕電影《金牌》的電影原型人物、殘奧羽毛球金牌得主謝儮好與監製Guinevere Loh，以及《媽媽的神奇小子》導演尹志文，聽他們親身分享電影內外的感動與力量。



典禮上，多位主禮嘉賓均強調了電影節作為文化橋樑的重大意義。香港特別行政區文化體育及旅遊局局長羅淑佩女士指出，東盟電影節是一個獨特的交流合作平台，她很高興見到有來自約10部精選影片的電影製作人、導演及演員參與座談會，與香港本地青年及東盟學生互動。東盟國家代表王首毅先生表示：「這次電影節為香港市民了解東盟社會文化提供良好機會，也將助力香港更好地促進中國與東盟之間的友好關係。」

香港特別行政區政府商務及經濟發展局「一帶一路」專員何力治先生表示：「『一帶一路』倡議重視人與人之間的聯繫，東盟電影節很好地呈現了這一點，通過那些動人的電影作品搭建文化橋樑，讓我們產生共鳴。」 香港-東盟協會主席黃永光先生衷心感謝14國駐港總領事及超過40個合作夥伴對第三屆東盟電影節的鼎力支持。他期待觀眾，特別是年輕一代，能於今夏展開一趟跨文化探索旅程，感受來自世界各地電影人的創意和熱忱。

在為期近一個月的活動中，24部精選佳作將輪番上映，電影節合共送出逾3,500張免費門票，獲得學生及市民踴躍換領。

開幕電影《金牌》 殘奧金牌運動員的堅毅

當晚的焦點之一，無疑是開幕電影——馬來西亞作品《金牌》。電影原型人物、馬來西亞殘奧羽毛球金牌得主謝儮好與監製Guinevere Loh親臨現場分享電影點滴。監製透露，電影的靈感源於一個電視畫面——當謝儮好在東京殘奧會勇奪金牌後，他將其掛在教練頸上，那一刻的師徒情誼，成為了整個電影故事的起點。謝儮好則笑言，當初導演找上門時，他覺得是「一個很大的玩笑」，因為從不覺得自己的經歷有何特別。電影不僅展現了運動員「永不放棄」的精神，更深刻體現了馬來西亞的多元種族團結力量。他們都希望，藉著電影將這份精神呈現在香港人眼前，激勵每一個在逆境中奮鬥的人。

(左)殘奧羽毛球金牌得主謝儮好與(右)監製Guinevere Loh都認為，電影節提供了一個不可或缺的平台，讓一部馬來西亞的本土勵志電影有機會接觸到香港觀眾。

當「神奇小子」遇上「金牌選手」

謝儮好的堅毅故事振奮人心，《媽媽的神奇小子》的導演尹志文亦憑著拍攝殘疾運動員的題材，讓香港觀眾找到深刻的共鳴。尹導演坦言，他對這類運動電影素有情意結，因為它們總能「給予觀眾一份力量和一個信息」。他表示，未來也想嘗試拍攝一個關於「未成功」運動員的故事，因為他們同樣付出了巨大的努力，同樣值得被看見。尹導演認為，要讓這類非主流電影吸引更廣泛的觀眾，秘訣在於巧妙融入溫暖的家庭情感、幽默的笑聲和感人的淚水，讓電影在傳遞正面訊息的同時，也具備娛樂性，從而觸及更多人的心靈。

尹志文導演非常期待與東盟國家的電影人合作，在合作過程中可以與不同地方的團隊「切磋」，學習對方的工作模式和特色，從而帶來進步，激發更多火花。

電影的力量 打破標籤

香港殘疾羽毛球運動員陳浩源亦有到場支持。作為謝儮好十多年的好友兼賽場對手，他直言心情是「為他高興，也帶點羨慕」，並期盼更多香港運動員的故事能有機會被搬上大銀幕。陳浩源指出：「電影可以打破標籤。過往大家透過文字了解我們，可能覺得沉悶。但電影用兩三個小時，將我們人生的苦與樂立體地呈現出來，能讓大眾對共融、同理心有更深的體會。」他更分享，以《媽媽的神奇小子》為例，該片獲得二千多萬的票房，證明了體育及殘疾人士題材的電影不僅賺人熱淚，在香港更具有市場效益。

陳浩源相信，無論電影來自哪個國家，只要是好的題材、好的作品，大家都會欣賞。

整個八月，電影將呈獻24部精選作品。所有電影均免費向公眾開放，影迷將有機會在多場映前映後座談會上，與一眾電影人近距離交流。當中包括憑《我們的故事》及《新兵正傳》系列屢獲殊榮的新加坡導演梁志強；印尼得獎電影《如愛情片般墜入愛河》的導演、監製及演員團隊；作品曾入選康城、威尼斯等國際影展的印尼大師級導演加林努高豪；以及風格獨特的泰國導演邦本薩姆維查等等。電影節更與文化體育及旅遊局文創產業發展處合作，邀請本地電影業界專業人士參與部分座談會。本地電影人如新晉導演獎得主梁禮彥亦會參與其中，與海外影人激盪出思想的火花。

