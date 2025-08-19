紅磡站變林家謙站 播Hit歌及林伯獨家廣播 設限定店賣演唱會周邊

一連十場的林家謙紅館演唱會「White Summer」今晚正式開騷，一班「CLS」（林家謙粉絲名）準備好未？為慶祝這場盛夏音樂派對，紅磡站限定化身成「林家謙站」，每日開騷前獨家播放林伯廣播、經典Hit歌，讓歌迷未入場、先興奮！除了播歌預熱添氣氛，站內更設演唱會周邊限定店，大家終於無需再於室外排隊熱住等，可嘆住冷氣入手心水周邊！



開騷播Hit歌預熱 林家謙聲演站長限定廣播

三年內兩度攻入紅館的林家謙，每次開騷門票都被秒殺，今次亦不例外。今次《White Summer》的頭場定於8月19日，與3年前首個紅館騷《Summe Blues》同樣，更具紀念價值。為配合今次的演唱會，港鐵落足心思，將紅磡站打造成限定「林家謙站」，讓大家一同感受這位夏日之子的魅力！每場開騷前站內會播放林家謙多首Hit歌，讓成功買飛準備入場的觀眾熱身，而即使途經紅磡站的乘客，一踏入站內亦可被滿滿林家謙的聲音包圍著，感受演唱會氣氛！更加驚喜的是，站內不但只播放林家謙的歌曲，更會不定時播放林家謙特別錄製限定廣播，聽著他與歌迷、乘客打招呼，於入閘、等車時有這把熟悉又溫柔的聲線陪伴著，非常驚喜又幸福，CLS們必定要去打卡！

紅磡站內有多個打卡裝置，大家可與林家謙演唱會海報打卡，海報上更貼心加上歌詞呼應演唱會夏日主題。

站內特設周邊店 嘆住冷氣入手心水演唱會商品

林家謙的演唱會周邊設計一向有質素，今次「White Summer」的商品更加豐富，單單是T-恤已經多達11款以上，演唱會主題Tee每日發售的顏色更會隨場次變換，非常特別。另外亦有Tote Bag、外套、帽、杯、菲林相機及香薰等一系列周邊，早前已開始網上預購，但訂單卻要等到9月下旬才出貨。周邊當然要即買即用才夠氣氛，不過林家謙的演唱會周邊同樣難買，大熱天時要5點準時在場館外曬住排隊，身水身汗方能成夠入手，非常辛苦！今次CLS們有福了，因為紅磡站特設室內周邊限定店，大家可以嘆住冷氣，舒舒服服入手周邊。這間限定店位於紅磡站C1出口附近，逢開騷日下午5時就會開放，想入手周邊的大家記得把握時間，到限定店揀心水產品。

紅磡站C1出口附近設有林家謙演唱會周邊限定店，無需於室外捱熱排隊，可嘆住冷氣等買心水商品。

林家謙演唱會 紅磡站限定店

地點：紅磡站C1出口

日期：8月19-20日、22-24日、26-27日、29-31日

時間：每日5pm開放

（資料及相片由客戶提供）