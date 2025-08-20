「全新．新零售」新零售論壇 : 線上線下相互加乘效應

全承直播新媒體集團呈獻「全新．新零售」新零售論壇，主題為AI時代的「新零售」定義，已於8月19日於生產力大樓地下SME One Foyer圓滿舉行。活動得到逾百人出席。

論壇由全承直播新媒體集團主席王琪女士致辭掀開序幕，她說:「內地電商平台憑藉價格和資金優勢迅速搶佔香港市場，同時港人離港消費成風。香港零售業原有的地理優勢和價格優勢正在瓦解。但本港線下經網絡特有的「社區經濟」屬性，鄰里關係緊密，把零售業長期積累的線下交互場景轉化成線下流量優勢，這正是內地電商難以複製的，是香港零售業度過寒冬的突破口！過程中有三個關鍵點：首先重構實體空間價值，打造「社區生活樞紐」，既能對抗電商的物流優勢，又能盤活閒置空間；其次是符合香港消費者一貫以來對產品和服務品質的高要求；再者也要兼顧香港商戶數字化基礎薄弱的特點，提出有針對性的解決方案，而不能簡單套用內地的O2O模式。」。

全承直播新媒體集團主席王琪女士

面對內地網商平台染指香港，加上離港消費衝擊，香港零售業如何踏上轉型的快車，值得探討，「全新」運營負責人林敦裕先生指出：「線上經濟迅速發展的今天，本地線下零售與跨境電商之間並非只有單純的競爭關係，香港發達的線下零售網絡與用戶日常生活圈的多重交互是極具價值的流量源，線下零售應善用這一流量源轉化成商業收益，同時利用距離用戶最後100米的位置優勢，積極成為服務用戶線上購物生活的關鍵一環，在O2O新零售熱潮中扮演重要角色，積極發展多元化收益。」。

「全新」CEO林敦裕先生

深圳市九盈網絡科技服務有限公司創始人秦瀾橋小姐認為香港中小企如何在內地社交平台例如百度、小紅書打造品牌，她的心得是:「香港品牌本身在內地就有比較好的口碑和市場認可度，但是內地的電商行業近幾年完成了從傳統電商到興趣電商的迭代，很多香港企業不熟悉內地的媒體平台，也缺乏配套的電商運營產業鏈，所以在興趣電商的賽道上有些落後。小紅書和AI平台在電商搜索領域的發展日新月異，而其商業化程度相對比較低，這給了香港零售業一個彎道超車的機會，如果香港企業能搭上這趟順風車，相信會在內地市場打開一片新的局面。」 。

深圳市小商品協會主席張元偉小姐談到深圳小商品出海的挑戰與機遇，她指出:「內地與香港僅一河之隔，但香港在金融環境、政策法規、商業慣例等方面對接國際市場有著得天獨厚的優勢，是內地商家出海的關鍵一站！然而近年電商平台憑藉流量及資本優勢不斷以低廉的價格搶佔市場，垂直品類的同質化競爭日益加劇，不斷抬高內地商家落地香港的門檻。如果能充分利用香港發達的線下零售網，發揮香港特有的「社區經濟」、「鄰里經濟」屬性，將其長期積累的線下交互場景優勢轉化成為出海商家落地香港的新流量源，將產生內地電商難以複製的競爭優勢。」

「新零售論壇」互動討論

大會更邀請官燕棧執行董事 Bertha Lee於會上分享香港品牌在新零售環境下的挑戰與機遇，她指出:「香港品牌的核心優勢在於高品質製作與誠信精神，並以官燕棧為例，強調從原材料挑選到製作流程均堅持真材實料，展現本地製造的專業與信譽。面對數碼化轉型及跨境電商競爭，Bertha表示品牌必須善用新零售工具，包括直播、社交媒體及內容營銷，以創新方式講好品牌故事，建立消費者信任。她亦呼籲社會各界，包括政府、平台及消費者，共同支持本地品牌，推動香港零售業邁向高質量、具文化深度的新階段，讓「香港製造」在國際市場上持續發光發亮。」