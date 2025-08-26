「第一屆亞洲網紅創意大賽」全面啟動 立即參加競逐百萬獎金池

「第一屆亞洲網紅創意大賽」於2025年8月26日全面啟動，大賽主題是「由香港出發，全面出海!」，大賽主辦單位是大灣區青年電商慈善基金、合辦單位生產力學院(HKPC Academy)及粵港澳大灣區青年協會。目標是孵化更多具影響力的內容創作者及品牌，協助香港成為亞洲區最具影響力的數字經濟平台，活用香港的數字化基礎建設及助力相關生態持續發展。 大賽得到近70個單位成為大賽的合作方，出席人數近200人。



「第一屆亞洲網紅創意大賽」籌委會主席王琪女士

「第一屆亞洲網紅創意大賽」籌委會主席王琪女士表示:「大賽宗旨在於發掘並培育來自亞洲區的頂尖內容創作者，打造連接亞洲、賦能品牌出海的平台。大賽期望透過與教育及行業機構合作，以正規化、系統化的培訓，裝備數百位參加者及中小企獲得專業網紅所需的知識與技巧；並引導參加者運用社交媒體創建個人或企業的業務，應用人工智能進行創作(如數字人、生成圖像/文案/影片)，學習數字化管理，令更多人加入數字經濟時代下的電商行列。」

活動的啟動禮得到香港特區行政區政府投資推廣署助理署長劉智元先生擔任主禮嘉賓。合辦單位香港生產力促進局首席市場總監馮嘉寶女士致辭時表示:「生產力局轄下的生產力學院一直致力於培育新質人才，裝備未來技能，推動行業創新。今次聯同大灣區青年電商慈善基金會及粵港澳大灣區青年協會，攜手舉辦今次賽事，希望透過這個平台，裝備各位未來網紅，連繫亞洲市場，賦能品牌出海，在本地與海外市場也可以大展拳腳。是次活動中，生產力學院設計了一系列網紅培訓活動，無論是經驗豐富的創作者，還是充滿潛力的新星，透過這個全方位的實戰訓練，定可以幫到大家提升技能，在比賽中有更好發揮。」

粵港澳大灣區青年協會副主席古家輝先生表示:「粵港澳大灣區作為中國開放程度最高、經濟活力最強的區域之一，正加速建設『數字灣區』。網紅經濟作為新質生產力的重要載體，已成為大灣區青年創業的『新航道』。本次大賽匯聚亞洲各國選手，正是大灣區『聯通世界』優勢的生動體現。」

「第一屆亞洲網紅創意大賽」籌委會成員合影

「第一屆亞洲網紅創意大賽」 聯合發起人、策劃總監及統籌王世傑先生介紹大賽亮點及賽制時說:「今次大賽共分為初賽、復活賽及決賽，一起競逐百萬獎金池，獎勵包括獎金及豐富奬品，預計媒體曝光量超過1 億，堪稱網媒界的 『造星』，不分性別、族裔，只要在亞洲地區，就可以參加，更可爭取出道機會，機會難得，不容錯過！」他建議參加者務必參加創作訓練營，從中學習精準技術。

大會特別於啟動禮上舉辦「亞洲網紅經濟論壇」，幫助大家了解網紅經濟的致勝之道。講者 —「第一屆亞洲網紅創意大賽」評審委員會主席金像獎導演陳德森先生鼓勵青年創作者一起參加亞洲網紅創意大賽，他說:「年輕人的創意需要平台才能發揮，大賽的好處是能夠互相比拼，在互相學習及切磋中，刺激更多新點子，令出色的創意點子可以在亞洲發光發亮，這個比賽的好處不僅在於表演，參加者也要展示場景及視頻劇本內容相互配合，是一門藝術。 」

知名網絡名人及「第一屆亞洲網紅創意大賽」首席導師陳芷瑩小姐分享心得，她說:「今次比賽能提供綜合訓練給素人參加者，大家只要聽取導師的指導，把各個工作做到做好做足，就能夠有望脫穎而出，加入網紅職業行列，過程中學員也能尋找到自己的長處及興趣，了解自己，把自己的強項盡情發揮。 」

「第一屆亞洲網紅創意大賽」網紅活動大使

知名網絡名人及「第一屆亞洲網紅創意大賽」活動大使霍哥說:「沒有人天生是網紅，每一個網絡影響者也是從素人開始，只要願意踏出第一步，就是成功的第一步，很多時候效果也是意想不到，不過成功的鑰匙在於堅持，以及留意身邊的事物，去啟發自己的創作靈感，令觀眾更有共鳴。」

深圳市九盈網絡科技服務有限公司營銷副總裁章琴女士認為:「網絡內容創作者不單要有自己的內容策略及矩陣，內容推出前要有計劃及鋪設，更要學會運用科技，例如生成式AI，也要學懂分析數據，並定期覆盤檢討。」她建議企業品牌尋求專業幫助，以更好應地用語料協助打造品牌。同時可以利用AI 去產出不同語言的材料以及數字人，幫助企業出海。」

深圳市小商品協會執行會長張元偉女士認為: 「小商品協會能夠協助大家選品，也能幫助企業出海，與大會的主題『由香港出發，全面出海』互相呼應，企業要有市場化的思維，做到規模化，達到更大成本效益。 」她認為深圳和香港在小商品有很大的協作空間，期待大家可以多交流及碰撞。

論壇主持為「第一屆亞洲網紅創意大賽」籌委會首席顧問陳家豪教授

「第一屆亞洲網紅創意大賽」的目標包括: 孵化更多具影響力的內容創作者及品牌，協助香港成為亞洲區最具影響力的數字經濟平台；並透過本次大賽，推動網紅、供應商和產品的數字身份認證，為網紅電商領域的全面應用打造基礎，提升整個行業的透明度和信任度。

其他出席的重要嘉賓包括: 香港數碼港管理有限公司高級經理 (生態圈項目)李雪慧女士、《香港01》首席市場營銷官盧國威先生、香港菁英會主席黃進達先生、香港印度尼西亞商會代表謝海英，京東物流代表，以及知名網紅及第一屆亞洲網紅創意大賽」活動大使Baby Face、killer.1125、Leslie Chu、Derek、Nina、陳善渝Odilia及陳欣茵 Yanyan Chan。大會主持為2012年中國小姐大賽（香港賽區）冠軍李美琳。

