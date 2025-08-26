網紅界造星「第一屆亞洲網紅創意大賽」啓動 百萬獎金池等緊大家

網紅界的造星比賽 - 「第一屆亞洲網紅創意大賽」現正公開接受報名，主題為「由香港出發，全面出海!」，大賽主辦單位是大灣區青年電商慈善基金、合辦單位生產力學院(HKPC Academy)及粵港澳大灣區青年協會。今次大賽講求實戰經驗，除了由擁有50萬粉絲的網紅陳芷瑩 Giann小姐擔任首席導師外，大會特別邀請多位知名網紅擔任活動大使及導師，幫助參賽者可以獲得網紅級專業訓練，跟足導師建議，做好各任務，就有機會成為KOL界新星，本次大賽絕對是素人變網紅的最佳孵化平台。人氣網紅Babyface 和女友Nina作為種子選手，精彩比賽，令人熱切期待。



Follow 亞洲網紅創意大賽 ig Pick您心目中的網紅！

「第一屆亞洲網紅創意大賽」首席導師陳芷瑩

「第一屆亞洲網紅創意大賽」首席導師陳芷瑩小姐(@Giann Chan）「以前要從事網紅工作，可能可以靠自己領悟，靠自己也可以完成，但很多標準與10年前已經不一樣，行業專業化，標準也變高，有時都需要產業鏈和團隊才可以提高成功率。」因此，今次大賽的專業培訓對各位參加者十分重要。

宣傳大使人氣網紅Babyface

人氣網紅Babyface(@Babyface) 計劃參賽「第一屆亞洲網紅創意大賽」，作為種子選手，他為大賽參賽者打氣：「你唔做就無機會，你做咗就有機會！Enjoy! 」對於參加比賽是否擔心新人挑戰，Babyface揚言:「參加比賽目標就是要贏!來參賽者就要對自己有信心」他呼籲各位踴躍報名參賽，一齊比拼。

宣傳大使人氣網紅Nina

人氣網紅Nina (@ninazzz130513 ) 亦出任大賽的宣傳大使，她向所有懷抱網紅夢的人暖心喊話：「唔好成為流量的走狗，多啲發揮自己嘅創意，想點樣影響呢個世界，就做出嚟俾大家睇！」相信各位準參加者有所啟發。她覺得大賽的網紅培訓訓練營教授的洞悉平台演算法，高效運營帳號，有助粉絲增長，參賽者務必要多加留意！

宣傳大使人氣網紅Derek

人氣網紅Derek (@happyderek) 同樣擔任本次大賽的活動大使，他向有興趣參賽的朋友直言：「唔好諗啦，行動啦！再諗之後就唔會做了！知道最重要是靠誰嗎？是你自己！」他補充訓練營會教授即席演講與台詞設計技巧，提升具體參加者語言組織及表達能力。

宣傳大使人氣網紅Yanyan

宣傳大使人氣網紅Yanyan (@yanyaascyy ) 則分享網紅創作內容的心得：「最緊要係做返自己，真性情。」並坦言自己仍在摸索創作方向，謙稱「永遠是學習者」！她認為培訓營中深入教授應用ChatGPT（故事大綱、劇本撰寫、內容生成）、Midjourney（圖像生成）、Runway（影片生成）、CapCut（AI輔助剪輯）等AI生成工具的使用技巧。有助從故事大綱、劇本撰寫、生成圖片、剪輯影片到智能配音輔助創作。

宣傳大使人氣網紅陳善渝Odilia

宣傳大使人氣網紅陳善渝Odilia (@ooodilia ) 同樣助力本次大賽，出任大賽宣傳大使，她公開網紅的「工作生活平衡術」：「旅行時預先規劃好拍攝地點，其餘時間就能徹底放鬆享受！」大家參賽之餘也要放鬆心情，工作及生活也要平衡。

(左一）數學思維 中國内地行政總裁 Katherine Fan、（左二）數學思維 中國香港行政總裁 Zoe Wai、（右二）香港投資推廣署助理處長 劉智元先生、（右一）數學思維 行銷總監 Rachel Au

MathConcept 數學思維更贊助是次大賽，行政總裁 Zoe Wai表示:「期望今次在比賽藉著網紅推介，令更多人關注香港推廣學習數學思維、學STEM不一定只有外界品牌，香港品牌也可以有很高認受!她期望吸引更多同學投入STEM中數學學習行列，為亞洲培訓更多創科人才，數學思維是是今天企業日常應用的底層邏輯，要從小開始。」Zoe 認為亞洲網紅創意大賽與他們正在推廣香港本地品牌數學競賽出海的理念非常吻合，值得支持!

同樣身為宣傳大使的人氣網紅Killer(@killer.1125) 鼓勵大家參賽：「創作嘅道路係非常困難，如果可以喺大賽中找到志同道合嘅朋友，呢條路會容易很多！」加上培訓中網紅導師更會指導學員鏡頭前表情管理與肢體語言，令素人也能夠鏡頭前展示自信。加上聲線調控、口才訓練，能增強講故事的魅力和感染力，內容好實用！

另一位大賽宣傳大使，人氣網紅Leslie(@lesliechu __ ) 以驚喜方式宣傳大賽冠軍得獎者將獲港幣10萬元現金獎。片段將於大賽官方社交媒體中獨家發布，網民要密切留意！他更感謝籌委會主席王琪女士帶領一班專業團隊籌辦今次高質素的「第一屆亞洲網紅創意大賽」。

「第一屆亞洲網紅創意大賽」的目標是孵化更多具影響力的內容創作者及品牌，協助香港成為亞洲區最具影響力的數字經濟平台;並透過本次大賽，推動網紅、供應商和產品的數字身份認證，為網紅電商領域的全面應用打造基礎，提升整個行業的透明度和信任度。心動不如立即行動，即按 立即報名 | asiakol 參加比賽!

「第一屆亞洲網紅創意大賽」網紅活動大使

有關「第一屆亞洲網紅創意大賽」

旨在發掘並培育來自亞州區的頂尖內容創作者，打造連接亞洲、賦能品牌出海的平台。並吸引外地企業來港設立工作室，投資香港，同時希望藉著是次大賽協助香港品牌的數字化升級，全面向一帶一路市場出發。一同助力提升企業及青年人 (尤其是香港) 的數字素養，在數字化年代開創新篇章。同時，孵化更多具影響力的內容創作者及品牌，協助香港成為亞洲區最具影響力的數字經濟平台。

