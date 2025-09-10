150歲不是夢？生物科技新突破 親子探索未來 投資者創富 周六免費

人類壽命極限可能達到150歲？這個在科幻片中才出現的願景，正藉由生物科技的飛速發展一步步成為現實。一連四日的「BIOHK2025香港國際生物科技論壇暨展覽」今天（9月10日至13日）在香港會議展覽中心舉行，大會以「活到150歲」為核心主題，探討AI製藥、細胞治療等前沿科技將如何重塑人類健康的未來。



公眾日寓教於樂 家長帶子女學知識 投資者尋「財富密碼」

是次活動除了匯聚業界精英，也特別設立了公眾參與環節。BIOHK2025特別將最後一天（9月13日，周六）設為公眾日，免費開放予所有市民入場，讓大眾也能一探生物科技的奧秘與商機。當日將舉行多場精彩講座，座位有限，市民需提前預留。

《生物科技科普講座》：本講座以淺白有趣的方式，將前沿生物科技知識帶到公眾面前，適合學生、家庭及所有對生命科學與創新科技有興趣的市民參與。講者陣容星光熠熠，包括有「野生大熊貓最親近的人」之稱的呂植教授、北京大學生命科學院院長陳雪梅教授、視覺修復先驅張嘉漪教授等。他們將分享：

- 野生動物保護與人自然共生：聆聽呂植教授分享大熊貓保育現場的第一手故事，思考人類如何與自然和諧共存。

- 海洋生物智能與仿生科技：由梁希同教授帶領，探索章魚與烏賊的智能皮膚與分布式神經系統，如何啟發下一代人工智能與仿生機器人。

- 解開植物基因奧秘：由陳雪梅教授揭示植物microRNA如何調控生命發育與環境適應。

- 人造視網膜技術：由張嘉漪教授講解全球首款廣譜視覺假體技術，見證失明者重見光明甚至感知紅外的奇跡。

這些講座不僅能激發青少年的科學興趣，更能讓公眾理解生物科技在醫療、環保、人工智能等領域的巨大應用潛力。現場更設有開放問答環節，讓市民能與頂尖科學家直接交流，深入探討科學與社會的交叉議題。

《生物科技創富工作坊》：隨著多間生物科技公司在港上市，相關股票已成為近期市場焦點。本工作坊專為個人投資者及市民而設，邀請知名券商助理副總裁楊一等專家，深入解析前沿生物科技的發展動向與投資前景，並探討港股醫藥板塊的「創新藥+出海」主線，助你把握行業趨勢，發掘具備增值潛力的「百倍股」。公眾日將讓市民親身感受科技如何改變生活，探索生物科技的奇妙世界。

眾多巨頭與專家齊聚香江 共探行業未來

這場由香港生物科技協會主辦的盛會，已是第四度在港舉行，憑藉其「官、產、學、研、投、用」的多元主題，成功吸引全球逾250位重量級嘉賓雲集，包括全國政協副主席梁振英、財政司司長陳茂波、創新科技及工業局局長孫東等政府高層，以及來自哈佛大學、中國科學院、復旦大學等頂尖學術界與企業界的領袖。

+ 3

科學界巨擘雲集 揭示未來醫療新趨勢

論壇首日（今天9月10日）便星光熠熠，多場精彩演講將揭開生物科技的神秘面紗。其中包括：

- 梁振英副主席、陳茂波司長、孫東局長等政府官員將出席開幕典禮，彰顯香港對生物科技產業的高度重視。

- 中國科學院院士高福將分享人工智能如何顛覆傳統疫苗與藥物研發，以前所未有的速度開發新藥。

- 英矽智能創辦人兼CEO Alex Zhavorov博士將介紹全球首個由AI設計並進入臨床試驗的藥物，展示人工智能的無限潛力。

一站式深度探索 涵蓋監管、投資與創富機會

本次BIOHK2025的內容極為豐富，將設置多個重點分論壇，深入探討產業鏈的各個環節：

中醫藥現代化論壇：聯合香港浸會大學，探討中醫藥全產業鏈的創新與發展。

邁向製藥超級智能：匯聚頂級投資機構與藥企，深度分析AI製藥的投資趨勢。

全球監管變局：聚焦籌備中的香港藥物及醫療器械監督管理中心（CMPR），邀請政府官員與前FDA專家，解讀未來監管藍圖。

生物科技投資峰會：財政司司長陳茂波及港交所高層將親臨，共同解讀粵港澳大灣區政策新風向、全球資本市場最新規則與未來產業投資佈局策略，為企業提供權威的政策透視和戰略指引。

獨家IPO路演：多間具潛力的獨角獸企業將集中亮相，向投資者展示其技術與商業前景，是尋找下一隻「百倍股」的黃金機會。

活動資料：

日期：2025年9月10至13日 (星期三至六)

9月13日將免費開放予公眾人士入場

時間：上午8時30分至下午6時正

地點：香港會議展覽中心 (展覽廳3DE)

備註：公眾日免費入場，講座或工作坊門票須另外在「01空間」購買。