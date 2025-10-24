【友邦獎學金】逆風啟航　三個Gen Z奮力追夢：信自己可發光

Gen Z勇於探索、追求活出自己，而在面對逆境時，很多年輕人仍會選擇迎難而上，用行動證明自己的價值。友邦慈善基金深信年輕人是社會的未來，他們的夢想和潛能值得被看見和支持。縱然三位學生在成長路上各自面對種種限制和難關，「友邦獎學金」就如他們的同行者，在最需要支援的時候，給予一份實在的力量讓他們知道在追夢的路上並不孤單，有人關心和支持他們，從而相信自己、發揮潛能、實現夢想，並鼓勵他們以生命影響生命，將這份關愛回饋社會。



Sammy自小在劏房居住，欠缺良好的成長和學習環境，但亦無阻他向成為測量師的理想進發。

劏房奮鬥走進測量界 盼為可持續理想居所出力

「媽媽曾經對我說，遇到曾幫助自己的人，要心存感激，努力做好自己。」李偉鴻（Sammy）是第二屆「友邦獎學金」得獎者，同時是今年的畢業生。對他而言，這份獎學金是「鼓勵」，也是「認可」，更是推動他逆風前行的動力。中一那年，Sammy經歷父親離世，家庭經濟陷入困境。在應考DSE前夕，他更要與母親搬到油麻地一個僅100呎的劏房居住。環境狹窄擠迫、空氣不流通，疫情下圖書館關閉，Sammy只能在床上做功課，甚至要在廁所溫習。這段艱苦的經歷，讓他深刻體會到基層家庭惡劣的居住環境，亦激發了他考入測量系的決心，矢志要改善社會的住屋問題，規劃可持續發展的城市。

Sammy希望透過自己的力量規劃理想中的社會，改善社會的住屋問題，人人都可以有一個舒適、可持續的生活空間。

「友邦獎學金」的出現，為Sammy的夢想啟航提供了重要的支持。他感恩地說：「連續四年獲得獎學金支持，減輕了我的經濟負擔，讓我在大學四年能專注學業，無需為學費而奔波，可以充分利用時間學習各方面的知識。」最終，Sammy以優異成績畢業。今年，Sammy成功踏出實現夢想的第一步，投身測量界成為見習生，從事他一直以來夢寐以求的工作。他期望將自己得到的支持，轉化為幫助他人的力量，未來運用專業知識幫助弱勢社群，為他們規劃更舒適、更可持續的理想生活空間。他理想中的社會是「人與人之間沒有隔膜，互相關愛、互相鼓勵、互相扶持。」

Isaac沒有因眼疾而放棄初心，在老師鼓勵下立志成為體育老師，以生命影響生命。

眼疾無阻初心 立志成體育老師作育英才

「想幫人可以有好多方法，不要被障礙局限自己的可能性。」這句話，是第四屆「友邦獎學金」得獎者王昊禮（Isaac）的體育老師在他人生最低谷時對他說的話。Isaac自小夢想成為消防員，但在中四那年確診先天眼疾，因視力問題而無緣逐夢。他形容當時「好像天塌下來」，人生頓失方向。

在老師的開解和鼓勵下，Isaac領悟到「運動家精神」的真諦，重燃助人之心。他立志成為像他的啟蒙老師一樣的體育老師，不僅傳授體育知識和技巧，更希望透過運動與學生建立關係，教導他們待人處事的道理和正向價值觀，以生命影響生命，陪伴新一代面對人生挑戰。

Isaac希望成為體育老師後，可以以運動的方式，陪伴學生成長及渡過人生的難關。

Isaac形容「友邦獎學金」是他的「推動力」，讓他有更多資源裝備自己。「獎學金除了讓我無需過分考慮金錢因素，還可以透過不同的體育項目和義工服務幫助他人，例如拯溺、裁判等，向成為『人生導師』的目標邁進。」雖然先天眼疾的現實無法改變，但Isaac憑著堅毅的意志，克服難關，以另一種方式實現助人的理想。

Jenny發掘到自己的烘焙才能，希望將烘焙技巧和自身經歷傳授給SEN同路人。

烘焙點亮讀寫障礙人生 冀助同路人發光發亮

今屆「友邦獎學金」得獎者周欣璇（Jenny）是一名讀寫障礙（SEN）學生。閱讀文字對她來說異常吃力，溫習考試比別人要付出加倍的努力。小時候，她總覺得別人比自己優秀，很難發現自己的獨特之處，直至在廚房與母親一起製作曲奇和蛋糕的時光中，她找到了自己的興趣和熱誠，更在烘焙中發掘到自己的長處和價值。

Jenny在烘焙中找到自我價值，更將興趣發展成事業，活出精彩人生。

得知獲得「友邦獎學金」時，Jenny非常開心，因為這份獎學金對她而言是一份肯定，讓她更加相信自己的能力。獎學金的財政支援，使她能專注學業，並投放更多時間和精力鑽研最喜愛的烘焙。Jenny深信「付出多少少就可以鼓勵到他人，令他們找到自己的價值」，因此她希望將烘焙技巧和自身經歷傳授給SEN（特殊教育需要，Special Educational Needs的簡稱）同路人，幫助他們發掘潛能，感受被尊重的喜悅。目前，Jenny正努力實現夢想，希望透過烘焙去賦能更廣泛的SEN社群，幫助他們建立自信，在自己的專業領域發展事業。Jenny的故事告訴同路人，人生不應只聚焦於缺點，更要學懂欣賞自己、發揮強項，每個人都可以活出自己的精彩。

AIA於2020年承諾投放一億美元，在未來數十年間，每年資助100名就讀於香港多間大學的本科學生，助他們完成整個本科課程。「友邦獎學金」由友邦慈善基金與香港10間大學攜手執行，至今已惠及接近500名獎學金得獎者，並慶祝超過140名獎學金得獎者畢業。

友邦慈善基金於今年10月宣布啟動全新「友邦使命實踐計劃」，旨在將其影響力延伸至財務支援以外的層面。計劃將為「友邦獎學金」得獎者及畢業生安排一系列精心策劃的活動，推動教育與健康理念及促進社區發展以貫徹其慈善宗旨，而活動涵蓋社交福祉、心理健康及身體健康等範疇，並聯同合作夥伴共同推動。

「友邦獎學金」將接受申請，有興趣申請獎學金的同學可向各大院校查詢，或參考：www.aia.com/zh-hk/about-aia/aia-scholarships.html