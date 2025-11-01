AIRLAND雅蘭雙11瘋狂優惠｜$11換購床品 $110兩個枕頭　點買最抵

$11可以換購到乜？今年「雙11」喺AIRLAND雅蘭床褥就可以換購天絲單色被套/床笠、單色全棉斜紋被套/床笠、甚至係婚嫁繡花提花四件套裝！仲有$110就可以買到兩個價值約$600嘅時尚舒適枕，引爆全城瘋搶熱潮！

另外，全新推出、由專業物理治療師團隊研發嘅POLYAIR® SHIELD都有額外折扣，而指定分店更加有床褥低至1折發售，優惠可一不可再！即睇內文鎖定你嘅心水目標，為搶購做好準備！



優惠一：$11瘋狂換購精選床品

挑戰全城最抵價！推廣期內，只要購買任何AIRLAND雅蘭床褥，即可以「$11」這個超現實換購價，將多款皇牌床上用品帶回家！包括觸感絲滑柔軟的天絲單色被套/床笠、百搭耐用的單色全棉斜紋被套/床笠，甚至還有精美的婚嫁繡花提花四件套裝和彈力舒柔枕等等。用不到一杯咖啡的價錢，就能為睡床換上新衣，只可說是抵到爆！不過記得數量有限，售完即止，要買趁手！

優惠二：激抵必搶！$110入手人體工學設計時尚舒適枕

每日對著電腦、手機，肩頸又硬又痛？一個好的枕頭絕對是你的救星。在雙11大狂歡期間，原價$598兩個的時尚舒適枕，今次只需$110即可入手！這款枕頭具備超強高回彈性，能完美承托你的頭部，瞬間釋放壓力。其人體工學設計，能緊密貼合背部及肩膀曲線，提供前所未有的貼身承托。無論你習慣仰睡還是側睡，雙面設計都能完美配合！

優惠三：物理治療師團隊研發SHIELD床褥 均一價$11,000再加碼9折！

想趁機為自己和家人的健康作長遠投資，就不能錯過全新的POLYAIR® SHIELD床褥。這款床褥由雅蘭與專業物理治療師團隊共同研發，特別設計了6區獨立袋裝彈簧系統，能精準回應身體每個部位的重量，提供重點承托。

無論是家中的長者因脊椎退化而需要更好承托，還是發育中的小朋友和青少年需要保護脊椎，這張床褥都非常適合。面料更採用了比利時Bekaert®的Virase®針織布，親膚透氣之餘，更有助抑菌防蟎及減輕過敏，並通過OEKO-TEX®無毒紡織品認證，讓你和家人睡得更安心。

床褥面料更採用頂級Bekaert Virase®針織面布，具備抑菌防蟎、防病毒及減輕過敏功效；加入FRESSENCE™氣味控制技術與SensICE技術，時刻保持清新涼爽，有效調節皮膚濕度，降低褥瘡風險，更獲得OEKO-TEX® STANDARD 100無毒紡織品認證，安全可靠！

大家在「雙11」以均一價$11,000（定價：$14,960-24,160），再加額外9折，便可以入手這個物理治療師團隊全新研發的POLYAIR® SHIELD床褥，性價比極高！同時更可免費獲贈Sleep Fit人體工學承托枕、舒適床褥保護墊、雅蘭四季被及IRIS除塵蟎吸塵機乙份，總值高達$5,257！

銅鑼灣旗艦店限定終極優惠：指定床褥低至$1,110！

最後的瘋狂優惠，在銅鑼灣Tower 535旗艦店獨家引爆！指定皇牌床褥，包括Airy、Morpheus及超級金雅蘭等款式，將以低至1折的價錢，即是$1,110就可以帶走！產品數量極度有限，售完即止，絕對是可一不可再的終極秒殺環節！

AIRLAND 雅蘭專門店地址

• 香港區：銅鑼灣謝斐道535號1/F AIRLAND GALLERIA旗艦店、康怡廣場

• 九龍區：黃埔花園、始創中心、九龍灣德福廣場二期、鑽石山荷里活廣場、九龍灣MegaBox

• 新界區：沙田HomeSquare、荃灣廣場、荃灣愉景新城、將軍澳新都城、將軍澳中心、馬鞍山新港城

專門店詳細地址：https://www.airland.com.hk/branch_list

(^只適用於指定尺寸。贈品數量有限，送完即止。優惠期由11月1日至11月30日，並受條款及細則約束，詳情請向在場職員查詢。)

（資料及相片由客戶提供）