一文看清訂造傢俬兩大主流：「整裝」與「拆裝」

裝修時訂造傢俬，面對傳統木工和現代工廠貨，你或許常聽到「整裝」和「拆裝」兩個名詞。到底它們代表甚麼？這兩種工藝不僅影響成本和價錢，更關乎傢俬的結構、美觀與耐用度。今日為大家深入拆解訂造傢俬的兩大主流技術。



1. 傳統工藝派：整裝

「整裝」屬於傳統的訂造傢俬製造方式，特色是在生產過程中已將組件固定成型。

工藝與成本：這種結構源於傳統細木工家具製造廠，大量依賴人手工藝。每個模塊會盡可能在廠內完成，用螺絲、釘及膠水併接板材。由於對工藝水平要求極高（例如尺寸精度、紋理協調、接縫緊密平滑），因此生產成本相對較高。

優勢： 成品美觀性高，尤其是手工封邊的細膩度，甚至可媲美 PUR 或激光封邊的品質。

2. 成本效益派：拆裝

「拆裝」是一項偉大的現代製造發明，是現時訂造傢俬市場的普及趨勢。

技術與效率： 工廠主要採用先進數碼化生產線（如 CNC 銑床），大幅降低製作時間和成本。傢俬組件以連接件組裝，成品多以散板形式運送，不僅方便運輸，還能簡化庫存，極具成本效益。

優勢：由於生產效率高，拆裝傢俬的出廠價較整裝廉宜甚多。

港牌《傢居站》引入雙制式！「拆裝」訂製勁慳 30%

面對香港寸金尺土的環境，成本效益成為消費者首要考量。香港品牌《傢居站》（Home Furniture & Design）看準市場需求，提供市場上少有的「整裝」及「拆裝」兩種專業訂製服務，滿足不同戶型的需要。據了解，若客戶選擇「拆裝」訂製服務，其價格比傳統的「整裝」訂造傢俬可降低高達 30%，直接將成本效益回饋給顧客。

8000呎訂造專區進駐沙田！一站式解決所有家居需求

為了讓顧客更全面地了解和比較這兩種訂製技術，《傢居站》最近全新開設沙田旗艦店。新店位置極為方便，坐落於沙田鐵路站上蓋的連城廣場 5 樓全層，佔地 8,000 呎的訂造專區，特別增設了私人訂製家具品牌「設計站」，提供上述兩種專業訂製傢俬的示範空間。

除了私人訂造家具外，《傢居站》沙田旗艦店更是全覆蓋式的家居體驗館，設有梳化、床褥品牌專區、馬來西亞及泰國進口家具，甚至涵蓋寵物傢俬系列，讓顧客能一次性輕鬆選購所有家居用品。

