油煙危害健康？日本FUJIOH富士皇「吸油率85%」真正改善室內空氣

不少港人樂於在家煮食，享受家庭樂，但當你大展廚藝時，又有否想過四溢的油煙，正悄悄成為全家健康的「隱形殺手」？煮食油煙含有多種有害物質，若吸油煙機效能不佳，油煙便會在家中積聚，長遠更可能危害家人健康，甚至有致癌機會！因此，要守護家人健康，一部高效能、高品質的吸油煙機絕對是廚房不可或缺的電器。



油煙處理不當 後果可大可小

要選擇一部高質素的吸油煙機，不能只看外觀或單純比較吸力。「吸力」與「過濾」同樣重要，因為吸油煙機的真正重點，是有效處理油煙，徹底改善居住的空氣質素。

試想像，如果吸油煙機的油煙過濾能力不足，即使吸力再強，排出的空氣依然污濁。在香港這樣居住環境密集的地方，這些未經過濾的油污空氣排出室外，不但污染環境，更可能倒灌回自己或鄰居家中，直接影響生活質素。因此，選擇一部能真正「潔淨空氣」的吸油煙機，至關重要。

真正「吸油」！FUJIOH富士皇吸油比率高達85%以上

談到高品質的抽油煙機，不得不提來自日本的FUJIOH富士皇，其製造商「富士工業株式會社」擁有超過50年製造吸油煙機的經驗，秉承「改善空氣，改善環境」的理念，以創新和日本品質為核心，抽油煙機產量更是日本市場的No.1*！

富士皇抽油煙機的最大優勢在於高效的吸油比率，高達85%以上。這意味著它不單能強力抽走油煙，更能高效過濾油污，確保排出室外的空氣同樣潔淨，真正改善家居空氣質素。此外，產品亦追求寧靜、易於清潔，機身設有防油塗層及易潔過濾網，切合現代家庭的需要。

此外，現時不少港人有網上購買電器，或購買水貨電器的習慣。然而，大家需注意，從外地購買後帶回港的電器，未必適合在本港的電力供應規格（例如額定電壓和頻率），以及環境（例如溫度和濕度等）下使用。為確保家居安全及得到應有的保養服務，精明的消費者應選擇由總代理引入、符合本地安全規格的行貨產品，自然用得更安心。

重點型號推介

FUJIOH 富士皇提供多款型號以迎合不同家庭的需要，當中以 FR-FS22 及 FR-CL1890 最受注目：

性價比之選：FR-FS22

對於追求日本品質、高性價比的家庭，FR-FS22 是絕佳選擇。它採用了僅150mm高的纖巧設計，適合香港普遍的廚房環境。

雖然是入門型號，但功能絕不馬虎，它配備的「真．易潔過濾網」（Aqua Slit Filter）具有親水塗層，油污遇水即浮起，清潔輕鬆容易。機身亦有防油塗層及無縫底板設計，清潔打理毫不費力，是享受日本製造高品質的性價比首選，而且設有多種顏色選擇，適合每一個家。

頂級享受：FR-CL1890

如果追求最頂級的廚房體驗，FR-CL1890 則是科技的結晶，更榮獲日本「Good Design Award」，搭載獨家專利「OIL SMASHER」高速油煙分離技術。

它並非使用傳統濾網，而是利用高轉速油煙分離盤，高效分隔油煙，並將油污收集於集油圈中。這個分離盤同樣有親水系塗層。更配備清潔提示燈，自動提醒用家清潔，為追求極致生活品質的您，帶來前所未有的潔淨與便利。

除了吸油煙機外，FUJIOH富士皇亦有生產焗爐和煮食爐等廚房電器，如有興趣了解更多，請即瀏覽：https://www.ff888.com/

*Fuji Industrial Group has No.1 household cooker hood market share in Japan based on the supply quantity. (April 2021 research by Tokyo Shoko Research, including ODM products)

*FUJIOH is a corporate brand of Fuji Industrial Group.

