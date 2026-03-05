康業致力「為未來‧服務」與業戶共建智慧綠色生活　邁向永續都市

康業服務有限公司（康業）作為新鴻基地產（新地）旗下物業管理公司，自1967年成立以來，始終秉承母公司「以心建家」的核心理念，堅守永續發展原則，透過優質服務、創新科技及綠色管理，為業戶、員工、合作夥伴及社區締造長遠價值。



康業一直「以心待客」，多年來對外公開發布《可持續發展報告》，全面展現公司在環境、社會及管治（ESG）領域的承諾與實踐。公司透過創新管理模式與綠色營運策略，大力推動物業管理數碼化轉型，助力香港邁向更宜居、更低碳的永續城市發展。

康業持續深化ESG策略，為業戶提供更優質的生活體驗。在環境方面，公司優化可持續數據管理系統，引入先進數碼工具，強化對物業環境表現的監測與分析，從而更精準制定長遠減碳計劃，積極響應香港於2050年前實現「碳中和」的目標。

在社會層面，康業重視社區共建與公益參與，積極支持多項回饋社會的活動，以促進社會和諧進步。自2014年起，公司每年復活節期間聯同教會、慈善機構、學校及商界夥伴，合辦「PEACEBOX祝福大行動」，至今已捐出超過10萬個禮物盒，內容涵蓋日用品、乾糧、玩具及文具等，惠及基層家庭及有需要人士，持續傳遞關愛與祝福。

同時，康業堅持「以人為本」的企業理念，將人才發展視為可持續發展的核心支柱。公司在教育局舉辦的「資歷架構夥伴嘉許典禮2025」中，再度榮獲「QF 金星級僱主」嘉許狀，成為業界唯一連續三屆獲此最高榮譽的物業管理公司，全港行業亦僅有兩家公司獲頒，充分彰顯康業在人才培訓、資歷認可及人力資源管理方面的卓越表現與行業領導地位。

展望未來，康業將繼續以永續發展作方針，結合優質服務、智能科技及環保節能管理，為客戶打造更美好的居住環境、提升生活品味，攜手共建更和諧共融的社區，共同推動香港成為國際領先的可持續發展都市。

如欲了解更多有關康業可持續發展的工作，請前往以下連結：https://www.hongyip.com/zh-hant/sustainable-development/sustainable-development-report

