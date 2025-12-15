荃新天地2期變動漫聖地！東立聖誕動漫祭集結多部人氣漫畫及周邊

召集全港動漫迷！今個聖誕節，除了欣賞傳統燈飾，更可以到荃灣投入二次元世界。荃新天地2期由即日至2026年1月4日期間，夥拍東立香港強勢打造「東立聖誕動漫祭」，將商場中庭化身為動漫迷專屬的朝聖熱點。這次活動集結了多部現正熱播及經典的人氣作品，實行將動漫的熱血與聖誕的歡樂氣氛完美融合，相信各位粉絲同安妮亞一樣都非常わくわく(期待)！



人氣角色總動員 盡情打卡合照

踏入商場中庭，多個精心設計的主題打卡位，絕對能讓粉絲們舉機影過不停。人氣大熱《SPY×FAMILY間諜家家酒》中的安妮亞一家將會鬼馬登場，父親洛伊德的帥氣與母親約兒的型格造型，配上璀璨的聖誕裝飾，瞬間令現場充滿濃厚的節日氣氛。同場更會展出多個大人氣角色的立牌，包括《鬼滅之刃》中奮勇作戰的炭治郎與禰豆子、《排球少年》中的日向翔陽，以及《新蠟筆小新》中搞笑活潑的野原新之助與小葵等。除此之外，《火鳳燎原》、《孤獨搖滾！》及本地原創作品《心橋鏈結》、《比比森林》的角色亦會列陣出場，讓大家有機會與心愛角色「並肩」合照，留下獨特的聖誕回憶。

「安妮亞喜歡這個… …」入手會場限定及首賣商品

打卡之餘，當然少不了要入手心頭好。場內設有的東立期間限定店，網羅了從經典到最新的話題之作，動漫迷準備好銀包「大出血」未 ？店內將發售多部人氣漫畫及周邊商品，作品陣容極之鼎盛，包括《進擊的巨人》、《葬送的芙莉蓮》、《BLUE LOCK 藍色監獄》、《薰香花朵凛然綻放》、《章魚嗶的原罪》、《金田一少年之事件簿》及《櫻桃小丸子》等。至於本地原創漫畫如《火鳳燎原》及《心橋鏈結》的粉絲亦可到此尋找心頭好！

對於資深收藏家來說，這次期間限定店更是尋寶之地。場內將有會場限定及首賣商品，重點推介全球首賣、極具收藏價值的《火鳳燎原》殘兵紀念手錶及「三英來朝」會場限定立牌。另外，結合砌模型樂趣與合金玩具手感的SHOHORIKU「砌合金黃金俠」系列亦會登場，第一彈會場現貨發售，第二彈會場預購。其他必搶精品還包括獨家優先發售的《葬送的芙莉蓮》精品，以及「Death Note人狼」與「排球少年」的桌遊等。即日起至2026年1月4日期間，凡於「東立聖誕動漫祭」會場內即日以電子貨幣購買漫畫及周邊商品滿HK$300，憑東立出版集團有限公司發出的有效機印發票及電子貨幣付款存根，即可免費換領荃新天地英皇戲院電影禮券一張，數量有限，先到先得，換完即止。

為了將現場氣氛推向高峰，荃新天地2期更安排了一連串精彩節目。於12月24日平安夜及12月25日聖誕節當晚，將舉辦全港商場首個「動漫音樂派對AnimePop Party」，屆時會有專業DJ在現場無間斷打碟，熱播多首跨年代的動漫金曲，讓大家沉浸在熱血的音樂氛圍下度過御宅聖誕夜。在派對開始前，更有「Seeklight Music」帶來的聖誕音樂劇及動漫歌曲鋼琴演奏會，視聽享受一流。

此外，動漫祭亦邀請了《比比森林》作者陳小球於12月26日及1月1日舉辦兒童漫畫工作坊，親自教導小朋友畫漫畫技巧。自問充滿音樂細胞的你，別錯過12月28日舉行的《孤獨搖滾！》主題「小孤獨」結他手比賽，屆時各路結他手將同台競技，重現作品中的搖滾熱血。活動期間每週更設有不同的Cosplay主題，指定日子有專業Cosplayer 化身一日店長與顧客互動，若動漫迷化身成當週主題角色，結帳時更可享有88折優惠，大家不妨悉心打扮一番，盡情投入這個動漫狂熱聖誕。

荃新天地2期「東立聖誕動漫祭」活動詳情

日期： 即日至2026年1月4日

時間： 中午12時至晚上8時（特別日子延長至晚上10時）

地點： 荃新天地2期高層地下中庭

