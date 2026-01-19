風生水起迎馬年　TGC新春爐具組合勁減$2,582　加送$780禮遇優惠

馬年在即，想要為家宅注入旺氣，當然要用明火爐具炮製鑊氣美食！TGC誠意推出新春爐具組合限時優惠，精選多款熱賣煤氣煮食爐配搭抽油煙機，以賀年驚喜價$$8,888*呈獻，助大家煮出新春好意頭，在新一年迎接風生水起好衣食！矚目推介全新智能抽油煙機TURBO-i 700配搭嵌入式煮食爐TRTB62ST-G，現時入手即可慳高達$2,582，再附送$300好氣fun電子禮券及$480抽油煙機標準安裝服務，為大家慳到盡！同步更推出新春家電優惠，幫你一次過升級家居，送舊迎新，營造新年新氣象！



必買風火絕配

TGC 全新抽油煙機 TURBO-i 700吸力特強，排風量高達每分鐘18.5立方米，內置5分鐘延遲關機功能，保證煮食後的油煙徹底抽走。更特設創新免觸碰手勢控制技術，即使雙手沾上油污，只需輕輕一揮，即可隔空開關並調節風速，炮製賀年餸菜不再手忙腳亂。一向人氣熱賣的TGC密封爐頭嵌入式平面爐TRTB62ST-G，具備5.0千瓦強勁火力及獨立芯火，為廚房注入滿滿旺氣；同時備有預校熄火時間功能，助你隨時烹調出鑊氣十足且色香味俱全的菜式！爐面更備有黑、白、粉紅、粉藍及粉綠等多款時尚色調，為新一年添上繽紛色彩！

以賀年驚喜價$$8,888即可同時入手煤氣煮食爐及抽油煙機，與家人分享新年節慶滋味。

除以上組合外，亦有多款指定煮食爐及抽油煙機可供自由配搭，同樣尊享新春組合價$8,888，絕對是今個新年絕佳入貨時機！

更多指定煮食爐及抽油煙機︰

加購家電再慳高達$1,300

TGC更同步推出新春家電優惠，讓顧客以超值價格同時入手多款TGC熱門家電產品，包括︰前置式纖薄洗衣機、前置洗衣乾衣機以及多功能浴暖寶，一站式升級家居生活。凡購買爐具更可享加配優惠價，節省高達$1,300！

*優惠期﹕即日起至2026年3月15日

*優惠受條則及細則約束

（資料及相片由客戶提供）

有關TGC

自2000年成立至今，TGC一直致力為本地家庭提供多元化及創新卓越的爐具、家電及廚櫃產品，多年來廣受用家歡迎及讚賞。迄今，TGC獲發多個獎項，包括連續13年榮膺「Your Choice @ Focus 香港白領最喜愛煮食爐具品牌大獎」殊榮，該獎項由全港白領人士以公開投票形式選出，進一步肯定TGC備受社會人士的認同及支持。在產品研發上，TGC緊貼市場需求，不斷推陳出新，以迎合不同用家的需要，並提供一站式安全可靠的六星級服務，包括安裝、維修、全面3年包零件保養服務以及24小時真人接聽電話熱線，務求讓市民大眾享受更優質的生活。

TGC的煤氣煮食爐及熱水爐均已獲香港機電工程處的1級能源標籤認證，達能源效益最高級別，保證節能環保。且TGC的所有氣體爐具均已按香港《氣體安全條例》要求，獲得香港機電工程署氣體安全監督批准的GU標誌，其生產程序符合國際安全標準及本地運作要求，並通過在香港實驗所內進行的本地品質制度檢查，給予客人信心保證，帶來方便又安全的一站式煤氣家居生活。

如欲查詢，請致電 2232 1000或瀏覽 http://www.towngasappliance.com。另外，歡迎登上Towngas Appliance Facebook專頁，http://www.facebook.com/TowngasAppliance。