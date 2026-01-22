【關注毛孩健康】狗狗七歲步入「初老」期？留意四大健康指標！

隨着越來越多香港家庭飼養寵物，毛孩已不僅僅是「寵物」，而是家中的重要成員。當狗狗踏入七歲，牠們的身體開始進入熟齡期，健康需求不同於年輕時期。心臟病、腎病及關節退化等問題在熟齡狗中尤為常見，但早期徵兆往往不明顯，因此，定期健康檢查成為及早發現隱患的關鍵。



熟齡狗狗健康四大指標

• 飲水量：飲水過多或過少，可能是腎病或糖尿病徵兆。

• 進食狀況：若狗狗食慾減退或咀嚼困難，可能與牙齒或消化系統問題有關。

• 排尿：頻率或顏色改變，可能反映腎臟或膀胱問題。

• 排便：形狀或顏色異常，可能與腸道健康相關，需及時檢查。

寵物節免費健康檢查 助主人及早發現問題

為推廣寵物健康管理和預防醫學，寵物健康聯盟（Pet Health Alliance）將於2026年香港寵物節期間舉辦「檢查及早，相伴到老」活動，為七歲或以上的熟齡狗狗提供免費健康檢查。現場將由專業獸醫進行基本檢查、疾病篩查及健康建議，助主人更好地了解狗狗的健康狀況，及早採取行動。

活動詳情：

日期：2026年1月29日至2月1日

地點：香港會議展覽中心 Royal Canin 展位（1E-E01）

對象：七歲或以上的狗狗（需提前登記）

登記方法：https://bit.ly/4ph14OH

如需更多資訊，請瀏覽「寵物健康聯盟」官網：www.healthypets-hk.com

（資料及相片由客戶提供）