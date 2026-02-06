年廿八大掃除｜WD-40少味版＋去膠劑 去膠漬、防銹零難度

農曆新年將至，正所謂「年廿八，洗邋遢」，相信不少港人都準備為家居進行深層清潔，寓意送舊迎新，清走霉運。不過，面對家中積累一年的頑固污漬、黏膠痕跡或生銹，往往令人頭痛不已。其實只要選對工具，清潔都可以事半功倍！今次為大家介紹兩位大掃除「神隊友」—— WD-40全新「少味配方」及 「黏膠去除劑」，它們分別針對氣味敏感及頑固膠漬兩大痛點，助你輕鬆讓家居煥然一新。



怕刺鼻機油味？全新「少味配方」室內保養更舒適

提到WD-40，大家一定會想起其強大的防銹潤滑功能，但傳統那股獨特的「機油味」在室內使用時，未必人人受得了。WD-40全新推出的「少味配方」正是為此而生，它完美保留了原有的防銹、潤滑、清潔及排水保護等強大功能，但氣味卻大幅減低，接近零氣味，即使在通風較差的室內環境或一般家居保養，使用起來都更加舒適安心。

大掃除必學！WD-40少味配方4大妙用：

• 解決門窗卡頓︰推拉門或窗戶軌道常因積塵或生銹而變得不順暢，噴上少量即可回復順滑。

• 消除門鉸噪音：門窗鉸位老化發出「吱吱」聲？噴少許潤滑即時靜音。

• 金屬防銹保護：香港天氣潮濕，家中的金屬掛鉤、鎖頭容易生銹，使用後可除銹並形成保護層。

• 不銹鋼家電翻新：雪櫃、水龍頭或不銹鋼垃圾桶表面常有指紋油污，噴上後輕抹，即能去污並形成防銹保護膜，光潔如新。

頑固膠漬剋星！不傷表面秒除陳年膠紙印

新年換新傢俬、貼揮春，或者颱風過後留下的膠紙漬，都是大掃除最難搞的「大佬」。用力擦容易刮花表面，用清水又洗不掉。這時候就需要出動WD-40 專業系列「黏膠去除劑」，它是專為對付頑固膠漬而設，能快速溶解黏膠，避免因過度用力擦拭而損壞家具表面，是大掃除的得力助手。隨罐還附送一支除膠刮，面對頑固舊漬也能輕鬆剷走。

黏膠去除劑3大常見用途：

• 去除標籤貼紙：新買的碗碟、傢俬總有難撕的價錢牌或標籤，噴上除膠劑即可快速清潔，不留殘膠。

• 電器外殼清潔：電腦、電視或雪櫃上的膠痕，處理後立即回復乾淨，不留痕跡。

• 節日／小朋友貼紙：牆身或玻璃上遺留的陳年揮春漬、小朋友貼紙，只需噴上除膠劑靜置片刻，再用布抹走即可。

兩大法寶「雙劍合璧」全家輕鬆大掃除

大掃除不只是一項家務，更是一種除舊迎新的儀式。今年不妨入手這兩款產品實行「雙劍合璧」，用「少味配方」處理金屬保養及電器清潔，再用「黏膠去除劑」對付棘手膠漬。兩款產品設計簡單易用，無論是家中長輩還是年輕人都能輕鬆掌握，讓大掃除不再是苦差，而是全家參與的愉快活動，以最乾淨整齊的家居迎接福運滿門的新一年！

想入手以上清潔神器？現於港澳各大五金店、家品店及超級市場均有發售。

實體門市：日本城、惠康、AEON百貨、一田百貨、永安百貨、APITA 及各大五金家品店

網店平台：屈臣氏 EShop、豐澤 Eshop、千色店 EShop

（資料由客戶提供）