養和醫療及香港理工簽訂培訓協議　課程提供實習機會接通教學臨床

（2026年2月2日－香港）養和醫療集團(養和) 與香港理工大學（理大）簽訂合作協議，為理大在香港首創的營養治療理學碩士課程提供多元化的培訓機會，養和將成為首家提供營養學臨床實習及指導的私營醫療機構。是此合作標誌著雙方攜手為本地及區內的醫療、科研、教育及公共衞生等多個領域，培養具備專業知識與實踐經驗的營養專才。



在簽訂儀式上，養和醫療集團行政總裁暨養和醫院院長李維達醫生及理大食品科學及營養學系系主任陳聲教授簽署合作協議，並由養和醫療集團首席醫療總監、養和醫院副院長暨養和創新及專業培訓學院院長陳煥堂醫生、養和醫院副院長周肇平醫生、理大協理副校長（本科生課程）石丹理教授，以及理大理學院副院長黃文健教授共同見證。雙方將攜手作育營養學英才，助學生擴闊實踐經驗，進一步推動營養管理的發展。

李維達醫生指出：「養和與理大自2008年合辦全港首個護理學碩士課程，提供理論授課及臨床實習的機會。今天，養和與理大的合作將擴展至營養治療這專職醫療領域，為首個本地營養治療理學碩士課程提供臨床實習，標誌著雙方在推動醫療專業人才建設上，邁出更全面的一步，共同培育新一代的優秀營養人才，持續提升醫療保健服務的質量。」

石丹理教授表示：「理大一直致力於人才培育，持續優化課程以回應社會及業界需求。作為首間開辦營養治療理學碩士課程的本地大學，理大將為學生提供多元化的臨床實習機會。我們將與養和緊密合作，結合理大卓越的學術水平及養和的臨床專長，優化課程設計，為本地營養學教育樹立新標竿。」

養和營養部結合醫療專科兼備臨床服務及科研能力

養和深信營養治療服務是優質醫療的關鍵一環，早於1970年代已設有營養治療服務，養和營養部團隊現有八位註冊營養師，於美國、英國及澳洲接受專業培訓，致力將營養健康與不同專科結合，如腫瘤科、過敏病科、內分泌及糖尿科等，配合強化臨床營養管理，不但有助預防疾病、減低慢性病患的風險，亦能透過飲食指導提升治療及復康效果。

李維達醫生 表示，養和與理大將合作推動醫療專業人才建設上邁出更全面的一步，共同培育新一代的優秀營養人才，持續提升醫療服務的質量 。

石丹理教授表示，理大將與養和緊密合作，結合大學卓越的學術水平及養和的臨床專長，並優化課程設計，為本地營養學教育樹立新的標竿。

陳煥堂醫生表示，養和創新及專業培訓學院是本港醫療人才的培訓基地之一，通過是次與理大的合作，能為矢志投身營養專業的學生提供一個獨特的實踐與科研平台。

以癌症服務為例，近年營養部與綜合腫瘤科中心共推的營養不良篩查計劃，註冊營養師會為每位癌症患者分析其營養狀況及營養不良之風險。計劃開展兩年間，篩查超過850名癌症患者，發現有逾四分一人屬營養不良，及早介入篩查出有營養問題患者，並就各類不同癌症與治療，提供針對性、專屬的營養建議，讓他們攝取充足營養並提升抵抗力，以應對各種癌症治療。

養和營養部以臨床實證為本，積極投放資源進行多項研究，包括針對不同食物過敏、致敏原的脫敏治療，推動研究、提升知識及促進國際交流，以提供更先進、更個人化且以實證為基礎的營養治療方案，持續改善患者健康成果。

陳煥堂醫生表示：「養和持續於臨床應用多項領先技術，背後需要大量的研究工作與人才培訓作支撐，而養和創新及專業培訓學院作為本港醫療人才的培訓基地之一，我們深信通過是次與理大的合作，能為矢志投身營養專業的學生提供一個獨特的實踐與科研平台，助力他們掌握行業最前沿的知識與技能，為香港營養專業的長遠發展作出貢獻。」

根據協議，養和將於2026／27學年起為理大營養治療理學碩士課程學生提供專業的實踐培訓機會。學生將於養和參與有系統的臨床實習，能夠在頂尖的私營醫療環境中，將學術知識有效應用於真實臨床實踐。透過養和營養部資深營養師的指導，學生將獲得寶貴的高階營養治療及服務經驗，例如參與住院及門診病人營養篩查與諮詢、過敏病科測試、體檢計劃，及為接受各類癌症治療（包括質子治療及骨髓移植等）的患者提供治療前後的個人化營養建議。養和註冊營養師更會擔當碩士學生畢業專案的導師，就研究與臨床審核、公眾講座、員工或學生培訓、教育等多個範疇提供指導。雙方對是次合作充滿期待，望可達致教學相長，共同推動本地營養學的專業及人才發展。

