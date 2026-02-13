【親臨APITA UNY辦年貨🧧，為迎接馬年作最後衝刺🐎！】

年近歲晚但仲未辦年貨🤔？由即日起至2月23日，日式超市 @APITA Hong Kong @ UNY 生活創庫 Hong Kong為大家搜羅咗一系列節慶商品🛍️，助你輕鬆一站式作最後選購🛒！



4大賀年主題商品包括💁‍♀️：

🍽️團年晚餐之選：包括多國直送肉類海鮮，火鍋湯底配料，及寓意「團團圓圓」嘅湯圓。

🎁送禮必備佳品：精選南北貨、滋補海味及日本人氣零食禮盒，款款包裝大方得體， 送贈親友更顯祝福與誠意。

🍪歡聚糕點小吃：由傳統到新派口味嘅賀年糕點，再加上各式各樣全盒小食，為拜年或招呼親友時添上一份美味與好意頭。

🎍新春家居好物：超市引入咗精美揮春、新年裝飾、新春服飾及實用清潔用品，以整潔和喜氣洋洋嘅家居環境迎接新一年。

CU APP會員仲有額外獎賞，立即成為會員📱：https://bmai.cc/4p7cku！

CU APP會員3大著數優惠* 🎊：優惠1：任何消費 + $88即可換購新春開運福袋1個優惠2：消費滿$100， + $148 即可換購吉吉摺疊購物車1架（非會員價+$198）優惠3：單一消費滿$280即送一套6個新春利是封（每人每次最多可換領5套）*優惠受條款及細則約束，數量有限，換完即止。

更多精選賀年推介^🧨：https://bit.ly/3MbNnTw

^UNY各分店供應貨品款式或有不同，詳情請向店員查詢。

🏬分店地址：

APITA太古城店：太古城中心二期地下及地庫

UNY樂富店：九龍橫頭磡樂富廣場2層

UNY元朗店：元朗教育路1號元朗千色匯地庫一層

UNY將軍澳店：將軍澳欣景路新都城中心二期UG036

UNY將軍澳新春期間限定店：將軍澳欣景路新都城中心二期L1050-53舖對出位置 (即日起至2月16號)

(資料及相片由客戶提供)