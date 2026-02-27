回南天自救指南｜牆身出水、衫唔乾？必學4招家居抽濕貼士！

踏入春季，香港人最怕的「回南天」來襲！近日相對濕度動輒飆升至90%以上，甚至有機會達到95%至100%。作為香港人，相信你一定明白家居牆身不停「流汗」、地板濕滑，令人「周身唔聚財」的感覺，最慘是洗完的衣服「晾極唔乾」更夾雜「噏味」。



長期處於高濕度的家居環境，不但容易滋生霉菌，更會引發鼻敏感、氣管、皮膚等問題。不想家居變成「水簾洞」？只要掌握以下4大抽濕貼士，再配合精明的家電佈局，便能保持家居乾爽。

甚麼是回南天？幾時會出現？

「回南天」為華南地區（如香港、台灣、澳門、廣東等）的一種特殊天氣現象，一般會出現在春季（2月至4月）。

據天文台《天氣隨筆》指出，「回南天」是指當東北季候風緩和時，廣東沿岸轉吹偏南風，將溫暖潮濕的海洋空氣帶回陸地，當遇上溫度低的海面時，空氣中的水汽會凝結成小水滴，形成薄霧或霧，令能見度下降。同時由於牆身、地板的表面溫度同樣偏低，水汽會在物件表面凝結成水珠，產生極度潮濕、牆身及地板「出水」的現象。

貼士1：衣服「晾極唔乾」、又大「噏味」？20分鐘乾衣不是夢！

濕氣長期滯留室內會令霉菌飄散，引發健康問題；而衣服不乾，更會產生陣陣「噏味」。要針對「回南天」帶來的極度潮濕問題，當然要依賴有力的家電作「最強吸濕夥伴」！

想衣服極速乾透？大家可考慮選購TGC日本製煤氣乾衣機，以「快、柔、防、護」四式全面對抗潮濕天氣，只需20分鐘^即可乾衣、除菌、除蟎、除霉，一步到位。另外亦有創新智能感應衣物濕度，自動調校乾衣時間，確保暖風均勻吹送，效果自然柔順。

TGC日本製煤氣乾衣機RJD650，現優惠價售$4,530（原價$5,330）。

TGC日本製煤氣乾衣機RJD430，現優惠價售$4,130（原價$4,930）。

TGC日本製煤氣乾衣機只需45分鐘即可高溫乾透4公斤衣物，同時特設速乾功能，更能在20分鐘（適用於RJD650）或25分鐘（適用於RJD430）快速烘乾1公斤衣物，遠比抽濕機烘衣功能更快捷方便。啟動後，煤氣乾衣機會以高效熱循環技術乾衣，烘乾時可提升至高達80°C 的高溫，能有效殺滅常見家居細菌如大腸桿菌及霉菌⁺，輕鬆擊退「噏味」及細菌，更有效殺滅99.9%塵蟎+ (包括其糞便和屍體) 及金黃葡萄球菌等常見致敏源。

^ 以1公斤衣物計算

⁺ 經第三方檢測認證機構測試，以煤氣乾衣機完成「一般衣物」的乾衣程序，較一般自然風乾晾曬更能有效殺滅包括大腸肝菌、金黃葡萄球菌及霉菌三種常見的家居細菌。測試報告Intertek: HKGT04723198 (01/2018)

# 經第三方檢測認證機構測試，以煤氣乾衣機完成60分鐘的乾衣程序，能殺滅99.9%塵蟎。測試報告廣東省微生物分析檢測中心：2017FM02031R01 (04/2017)

即日起至2026年5月15日前選購TGC煤氣乾衣機，即可享現金折扣高達$800*，更可免費獲贈安裝架(價值$760)及排濕喉(價值$450)。

*優惠受條款及細則約束

貼士2：客廳睡房牆身「流汗」 開窗可能有反效果？

不少人以為在潮濕天氣時，打開窗就會通風一點，但可能會換來反效果！「回南天」時，何時適合開窗都大有學問。清晨和夜晚是濕氣最重的時候，開窗反而會令濕氣滲入家中；如果當日是晴天，中午時則適宜開窗，因可利用空氣流動排出室內濕氣。

可是都市人非常忙碌，難道要天天看準時機開窗？這時候，一部高性能的抽濕機便是客廳和睡房的「守護神」。

全新推出的TGC多功能抽濕機TDF140，具1級能源標籤及每日抽濕量達24公升。另外備有智能、抽濕、送風及衣服乾燥4種模式，抽濕同時具負離子淨化及UV殺菌功能，配合活性炭石墨烯濾網過濾空氣中微塵。衣服乾燥模式下，風向板上下0-90度搖擺，不論在客廳或睡房使用，都可以時刻保持衣物乾爽。遙控器更配搭「跟隨我」功能，能偵測身處位置的濕度，有助整個空間的濕度更平均。

TGC多功能抽濕機TDF140，現優惠價售$2,990（原價$4,299）。

此外，大家亦可選購有1級能源標籤的TGC抽濕機TDF130，每日抽濕量達23公升，同時配備負離子淨化功能，並設有1至8小時定時關機功能，切合不同都市人的使用時間需要。

TGC抽濕機TDF130，現售價為$2,980。

貼士3：浴室濕氣重 單靠抽氣扇唔夠！

潮濕天氣是細菌、霉菌滋生的溫床，而浴室更是濕氣重地，單靠一把小小的抽氣扇，很難完全抽走濕氣。要將浴室打造成「Comfort Zone」，近年流行安裝「浴暖寶」，而TGC多功能浴暖寶集「六大功能」於一身，完美取代傳統抽氣扇，稱得上「一年四季的浴室神器」！

TGC多功能浴暖寶以超迷你機身突破安裝限制，專為香港潮濕及狹窄浴室設計，只需約8吋開孔空間即可安裝於氣窗上。其六大核心功能包括：熱烘、換氣/抽氣、暖氣、涼風循環、ION負離子淨化，以及石墨烯活性碳抗菌濾網，有效阻絕並殺滅細菌和病毒，讓你不止春天，而是一年四季都能享受舒適的沐浴時光。

TGC多功能浴暖寶，現加配優惠價售$2,280*（原價$2,680）。

*須同時購買TGC/SIMPA/Mia Cucina產品或家居用品以享優惠。

TGC家電產品優惠期由即日起至2026年5月15日。優惠受條款及細則約束。

貼士4：善用天然吸濕小物

「回南天」來臨，家居環境變得十分潮濕，牆身、地板不停「出水」，除了使用抽濕家電之外，也可善用家居的小物品幫助抽濕，既低成本，也可響應環保！以下為大家介紹3款家居抽濕小物品：

小物品1) 舊報紙

平日看完報紙後，大家可能會用作墊檯或回收，但原來報紙其實蘊藏吸濕功能，全因報紙油墨有明顯的吸水效果，有助防止濕氣積聚，除了可以放在地板上吸濕，也可放入衣櫃、鞋櫃等濕氣高的地方，不過要謹記定期更換，方能有效吸濕。

小物品2) 洗衣粉

洗衣粉除了用來洗衣服，其實也有吸濕功效呢！大家可將洗衣粉倒進空盒中，不蓋上蓋子，然後在表面封上保鮮紙並刺幾個小孔，吸完水後的結晶塊也可用來洗衣服，一舉兩得！

小物品3) 咖啡渣

現今愈來愈多人家中都有咖啡機，平日飲咖啡後，可將咖啡渣曬乾，放入紗布袋，放置於家中不同角落，有效去除異味和濕氣。

要應付香港世一的「回南天」，單一工具未必能應付家居所需，聰明的做法當然是「分工合作」！以煤氣乾衣機解決洗衣量大、「晾極唔乾」的煩惱；用浴暖寶守住浴室防線；同時配合高效抽濕機維持客廳、睡房乾爽。三管齊下，就算外面濕度100%，家居依然保持乾爽舒適！

（資料及相片由客戶提供）