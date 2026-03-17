《剃你打氣》活動圓滿舉行　鄒重珩聯同胞兄「樂髮」支持癌症兒童

兒童癌病基金（CCF）於3月14日假中環街市一樓傳承館舉行《剃你打氣 Head Shaving Shows Solidarity》慈善活動。全日活動由著名DJ 鄧慧詩（Audrey Winsome）擔任主持，以親切自然的風格帶領活動流程，成功吸引大批市民駐足參與。



今年活動首次走入公眾場地，旨在透過「樂髮」行動(即落髮)提升公眾對癌症兒童的關注，同時為癌症研究及基金服務籌募資源，令更多家庭受惠。

【鄒重珩與胞兄「樂髮」示範 以行動呈現同理與支持】

是次活動由 鄒重珩女士 擔任義務籌委主席。她受胞兄——天一醫療機構創辦人及醫務總監 鄒重璂醫生 的鼓勵，深刻了解落髮對面對治療中的兒童與青少年而言，常會帶來心理壓力及形象衝擊。因此，她決定以身作則，於活動中率先「樂髮」，以行動向癌症兒童傳遞支持和理解。

鄒醫生則因身在海外，仍特別以視像方式同步「樂髮」，姐弟二人聯手示範，成為活動焦點；不少市民紛紛拍照記錄，氣氛溫暖。

【癌症康復者 Winson 分享成長歷程 引起現場共鳴】

活動中亦邀請到 CCF 理事 Winson Leung 分享親身經歷。他童年因罹患淋巴癌及白血病曾停學兩年，現已成為護士。他在分享中提到，兒童在治療中面對的，不僅是身體不適，還包括對未來的不安與自我形象的改變。他表示：「治療期間最辛苦的，往往不是身體，而是不知道前路如何。有支持，孩子就會更有力量。」

【市民以落髮或剪短加入行列 小小行動也能成為支持】

除了主要示範者外，多位市民亦選擇以 「樂髮」或剪短頭髮 支持癌症兒童。他們當中有人因身邊親友曾與癌症抗爭，也有人單純希望盡一分力量。參與者均表示，希望透過本身的行動讓孩子感受到社會的關懷。

【AI 虛擬「樂髮」參與反應熱烈 捐 $10 即可生成專屬影片】

今年活動同時推出 AI 虛擬「樂髮」互動遊戲，為未能親身「樂髮」的市民提供更輕鬆的參與方式。市民只需上載個人照片，即可生成個人「光頭變身照」，並可一鍵分享至社交媒體。

此外，只需捐款 港幣 10 元，更可獲得 個人專屬 AI 剪髮短片，讓支持以另一種方式傳得更遠。

👉 立即參與或捐助：

🔗 https://shaveforhope.ccf.org.hk/

【支援癌症兒童仍需社會力量 基金呼籲持續關注】

兒童癌病基金成立三十多年，一直致力為癌症兒童及其家庭提供醫療支援、心理輔導、遊戲治療及紓緩服務等。基金感謝所有參與者及市民的支持，並呼籲社會繼續關注癌症兒童的需要，為他們的康復之路提供更堅實的後盾。