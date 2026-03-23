港九藥房總商會53周年晚宴　暨《2025年度藥房最佳合作夥伴》

2026年3月20日，港九藥房總商會（商會）成功舉辦53周年晚宴暨《2025年度藥房最佳合作夥伴》頒獎典禮，當晚業界過千名嘉賓齊聚一堂，共同見證商會多年來在藥房業界的發展與成果，並在頒獎典禮上表揚藥房最佳合作夥伴在過去一年對業界的貢獻。



是晚，多位政界嘉賓蒞臨出席，包括中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室協調部副部長徐小林先生、全國政協委員 立法會議員邵家輝 BBS 太平紳士、衞生署規管事務(藥物辦公室)助理署長陳凌峯先生JP、衞生署規管事務(香港藥物及醫療器械監督管理中心籌備辦公室)助理署長陳詩濤先生、衞生署規管事務(藥物辦公室牌照及監察科)總藥劑師林豐盛先生及衞生署規管事務(藥物辦公室牌照及監察科—批發商監管分組零售商監管分組)高級藥劑師李浠鋒先生。

當中理事長林偉文先生在致辭時提到，商會在推動會務發展的同時，一直心繫社會公益，亦指出「醫藥分工」在港實行的可行性，進一步發揮藥劑專業優勢，為香港醫療體系的長遠發展貢獻專業力量；邵家輝BBS太平紳士亦讚揚商會多年來團結業界及促進業界發展的貢獻，並勸勉各位業界同仁繼續努力，共同開創更豐盛的馬年。

中聯辦協調部副部長徐小林、立法會議員邵家輝等主禮嘉賓與商會全體理監事合照

活動當晚，大會舉行《2025 年度藥房最佳合作夥伴》頒獎典禮，此獎項不僅展現了港九藥房總商會與合作夥伴之間的緊密合作關係，更彰顯了業界同仁團結一致、攜手發展的堅定信念。

頒獎環節由港九藥房總商會會長鍾錦榮先生、理事長林偉文先​​生、監事長何炳基先生聯同全國政協委員、立法會議員邵家輝BBS太平紳士共同主持，為獲獎企業頒發榮譽。這不僅是對其企業實力與行業貢獻的高度肯定，也為廣大消費者帶來更多信心與保障。

港九藥房總商會會長鍾錦榮先生致辭

港九藥房總商會理事長林偉文先生致辭

港九藥房總商會監事長何炳基先生致辭

全國政協委員、立法會議員邵家輝BBS太平紳士致辭

香港藥房業的每一步發展，都有賴優秀合作夥伴的鼎力支持與攜手前進。多年來，港九藥房總商會與業界各方緊密合作，共同推動安全、方便的健康服務深入社區。作為行業橋樑，商會積極促進藥房與供應商之間的溝通合作，在提升專業水平、優化供應鏈管理等方面發揮關鍵作用。

《2025年度藥房最佳合作夥伴》獎項的設立，正是為了嘉許一眾積極推動行業進步的企業，共同為香港藥房業開創互惠共贏的嶄新里程。

《2025年度藥房最佳合作夥伴》獲獎企業名單

（以下排名不分先後）

維達紙業（香港）有限公司

信生集團有限公司

香港靈鋒廣告有限公司

美國雅培製藥有限公司

雀巢香港有限公司

南順清潔護理研發(香港)有限公司

裕利醫藥有限公司

Teva Pharmaceutical Hong Kong Limited

Unam Corporation Limited

瑞昌藥業有限公司

潮發貿易有限公司

美納里尼香港有限公司

香港健臨藥業(集團)有限公司

金科國際公司

中正藥房有限公司

濟生堂製藥廠有限公司

久光藥廠（香港）有限公司

均珈樂集團(香港)有限公司

Haleon Hong Kong Limited

培力(香港)健康產品有限公司

《2025年度藥房最佳合作夥伴》獲獎企業大合照

展望未來，港九藥房總商會將持續深化橋樑角色，除了強化業界與政府、市民間的溝通，更將攜手更多卓越企業推動產業的高品質轉型。商會強調，面對日益專業化的健康服務需求，將以更貼心、更專業的藥事支援，與各界夥伴並肩前行，共同守護市民健康，為香港藥房行業開創更璀璨、更可持續的發展前景。

（資料及相片由客戶提供）