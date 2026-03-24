深圳中山婦產醫院梅林新院區全面啟用　構築大灣區生育友好新範式

3月23日，位於福田梅林的深圳中山婦產醫院新院區正式運營，在當日舉行的開放日活動中，記者體驗發現大灣區居民只需通過地圖搜索，便可通過公共交通、私家車等多種途徑輕鬆抵達。據介紹，新院區秉承“以患者為中心”的宗旨，全面提升服務體驗，強化“一站式服務、一體化醫療”，為市民構建起一套覆蓋“備孕-助孕-懷孕-分娩-產後”的全生命週期服務閉環。



深圳中山婦產醫院新大樓

據瞭解，深圳中山婦產醫院始建於1986，今年已建院40周年，據鄧江林院長介紹，站在建院40周年的新起點，深圳中山婦產醫院喬遷後，將進一步拓展服務範圍、吸引更多“高精尖”醫生加盟，助力構建“生育友好型社會”服務體系。

規模進階：使用面積擴大4倍，領跑大灣區輔助生殖賽道

步入梅林新院區，寬敞明亮的診療空間、尖端精密的醫療設備，讓求診者真切感受到新院的蓬勃氣象。深圳中山婦產醫院執行院長鄧江林介紹，梅林新院區使用面積較舊址實現了4倍擴容，是目前粵港澳大灣區規模最大的、以輔助生殖醫療為核心業務的婦產專科醫院。

鄧江林院長演講

刁梁輝博士演講

新院區借助空間與硬體的跨越式升級，實現了對“生育友好型”理念的立體化落地。據介紹，新院區秉承“以患者為中心”宗旨，以“一站式服務、一體化醫療”為核心理念，將生殖醫學科、生殖泌尿男科、婦科、產科及生殖免疫科、中醫科六大核心科室進行空間重構與深度融合，大幅優化了就醫動線，為市民構建起一套覆蓋“備孕-助孕-懷孕-分娩-產後”的全生命週期服務閉環。

科研平臺

親身體驗後，不少現場就醫的市民坦言，以往奔波於各科室間的繁瑣已然消失，無論是生殖醫學科內“看診-檢查”的同區聯動，免疫科與中醫科“保胎”的合力協作，還是覆蓋“婦-孕-產”的一體化服務，均大幅提升市民就醫便捷度。

服務升級：“一盞燈”夜診服務常態化 強化“一站式”服務

此次院區搬遷後，在持續夯實診療效能的同時，深圳中山婦產醫院將強化“生育友好”理念落地，從細化入手，強化服務升級。針對都市職場人、跨境求診者等多元需求，醫院將“一盞燈”夜診服務常態化，打破診療時間邊界，為晚歸的患者提供更便捷服務。

休息區

與此同時，醫院創新實施“首診負責制”與“專屬醫助”雙軌並行模式，讓安全感貫穿診療的全週期。從初次面診到成功妊娠，求診者始終由同一醫生團隊與專屬醫助全程陪同，這種“全週期陪伴”機制，打破了傳統就醫的疏離感，不僅消解了重複溝通的煩擾，更是以深度陪伴緩解了就診心理重負，讓診療不再是孤島式的就醫體驗，而是一場信任共生、溫暖共長、全程守護的安心之旅。

開放日現場

開放日現場

科技驅動：強化科研轉化力，精准狙擊生殖醫學疑難

據全球知名諮詢公司弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan，下稱“沙利文”）近日發佈的《2026年中國輔助生殖行業發展現狀及未來趨勢白皮書》顯示，在深港澳地區，深圳中山婦產醫院週期數位居第一梯隊，技術和服務能力處於領先水準。

而據鄧江林院長介紹，作為大灣區生殖醫學的技術策源地，深圳中山婦產醫院始終以“中山醫科基因”為底色，構建起“專業醫師團隊+全球領先實驗室+創新科研平臺”三維驅動體系，從多維視角持續探索，為生殖醫學的精准診療提供原創性解決方案。其醫院所屬的深圳中山生殖與遺傳研究所刁梁輝博士介紹：“研究所緊扣成功妊娠的三大關鍵要素——配子、胚胎及母體免疫狀態開展系統性研究，僅2025年科研團隊發佈的國際SCI論文引用量超500，多項研究成果持續落地。”

為加強科研和臨床醫學實力，深圳中山婦產醫院將持續引入“高精尖”醫療人才。近期，2019年《嶺南名醫》入選者、曾擔任深圳大學泌尿外科研究所副所長的李寶興加入了深圳中山婦產醫院生殖泌尿男科團隊，是新院區搬遷後引入的第一位知名醫生。

據瞭解，依託“臨床與科研互促”的良性生態，深圳中山婦產醫院科研團隊深耕復發性流產（RSA）、反復種植失敗（RIF）及子宮內膜損傷修復等核心領域，成功建立國內首個生殖免疫實驗室及子宮內膜免疫細胞數位化分析體系。

沙利文公司報告顯示，預計中國不孕不育夫婦數量將逐年增加，由2020年的5,480萬對增長至2025年的6,060萬對，並在2035年進一步升至7,440萬對，不孕不育問題的疾病負擔持續加重，輔助生殖需求進一步增強，對生殖醫療技術及服務能力的要求也將越來越高。

（資料及相片由客戶提供）