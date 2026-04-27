HKMA傑出市場策劃精英會隆重啟動 匯聚跨界領袖共拓新增長引擎

「HKMA 傑出市場策劃精英會（Elite Marketers' Alumni）啟動典禮暨領袖論壇」於 2026 年 4 月 24 日假啟德體育園 Celebration Hall 2 圓滿舉行。活動吸引接近500位頂尖營銷精英參與，共同見證香港市場營銷界邁向新里程。



傳承業界「奧斯卡」卓越傳統

「精英會」承載香港管理專業協會自 1985 年創立的 HKMA傑出市場策劃獎 40 年的卓越傳統。該獎項素有業界「奧斯卡」之稱，多年來表揚近 800 個具前瞻性的市場策劃項目及領袖，對提升香港以至區內的專業水平影響深遠。

承傳深厚基礎HKMA傑出市場策劃精英會正式啟動

承傳這一深厚基礎，「HKMA 傑出市場策劃精英會」匯聚歷屆得獎者及市場推廣精英和領袖，致力推動行業發展、跨界交流、培育人才，並作為策略智庫，為特區政府、中小企業及初創提供洞見，助力香港經濟發展及區域競爭力。

應家柏教授致歡迎辭：開拓跨界協作新機遇

香港管理專業協會主席應家柏教授 GBS JP 在歡迎辭中表示：「今天標誌著一個重要的里程碑，HKMA 傑出市場策劃精英會正式成立，匯聚了市場營銷與商界的傑出領袖。精英會旨在成為促進協作、激發創新、為商界提供思想領導力的平台，同時培育未來的市場營銷人才。有見及此，今天的領袖論壇既合時宜，亦別具意義。透過匯聚市場營銷、商界及體育界的領袖，探討跨界別合作如何能夠發掘新機遇，並為香港的持續發展貢獻力量。」

林國誠先生開幕演辭：攜手塑造行業未來

HKMA 傑出市場策劃精英會創會主席林國誠先生於開幕辭提到：「對許多市場營銷人員而言，能夠獲得 HKMA 傑出市場策劃獎，可說是業內最高榮譽。這不僅代表卓越的表現，更體現了得獎者的遠見、投入，以及透過市場營銷創造實際商業價值的能力。我誠摯邀請歷屆所有得獎者加入我們的『HKMA 傑出市場策劃精英會』，一個由你們建立、為你們而設的社群，更是一個頂尖平台，讓大家從追求卓越，攜手塑造行業的未來。」

領袖論壇：Marketing x Sports：香港體育經濟新機遇

典禮當日同場舉行「領袖論壇：Marketing x Sports：香港體育經濟新機遇」，邀請重量級嘉賓分享前瞻洞見：

論壇一：「驅動香港體育經濟 — 締造新增長動力」

(Powering Hong Kong’s Sports Economy: Insights from Global Experiences)

香港賽馬會體育業務執行總監施永傑先生（Mr Caspar Stylsvig） 在主題演講中分享了他對香港體育產業轉型的深刻見解。他指出：「體育不再僅是一項活動或比賽，它是香港最有潛力的增長引擎之一。偉大的體育城市並非僅由獎盃定義，而是由生態系統定義——在這個系統中，球迷能產生真實的情感連結，品牌能發掘長遠價值，進而為城市帶來持續的經濟效益。」

施永傑先生進一步強調，當體育具備包容性並深入社區，便能轉化為驅動長期經濟韌性的社會資本。他呼籲業界擁抱「一個城市、一個願景」的理念，共同構建世界級體育城市。

在隨後的專題討論中，多位嘉賓就香港如何借鑒全球經驗分享了精闢見解。啟德體育園總經理 – 體育活動營銷及發展 Mr Robbie McRobbie 提到場館透過「盛事化」（Festivalization）策略成功吸引逾 22 萬人參與社區活動。與此同時，滙豐全球品牌合作主管兼亞太區品牌主管段安俊先生與國泰品牌、洞察及市務傳訊部總經理鍾橋軒先生一致認為「情感敘事」是核心所在，體育贊助能創造獨特的旅遊回憶，產生超越傳統觀光的經濟價值。

論壇二：「大型體育賽事營銷 — 品牌如何最大化盛事商業價值」

(Big‑Game Marketing: Turning Mega Events into Brand and Business Growth)

香港電訊有限公司個人業務行政總裁林國誠先生則從大數據的角度，深入分析了體育如何重新定義大眾的生活習慣。他引述數據指出，全球體育產業預計在 2030 年將達到 3.7 兆美元。林國誠先生指出，體育已成為一種全天候的生活方式：「體育已成為一種不可或缺的生活方式。即將到來的世界盃賽事大幅增加，這不僅是為期一個月的盛事，更是振興香港『夜經濟』的重要契機。這種極高的參與度與情感聯繫，將為品牌創造前所未有的市場機遇。」

他隨後透過數據揭示了新興運動背後的龐大商業潛力：「數據證明了市場對新興運動的熱切渴求。例如部分參與型運動的收視率增長高達 137%，只要營銷策略能精準觸達這些具備極強消費能力的細分市場，其爆發力將會非常驚人。」

在第二場專題討論中，五屆奧運選手歐鎧淳小姐分享了運動員故事如何與品牌產生共鳴。此外，24/7 Fitness 市場總監劉嘉皓先生、505 聯合製作董事梁立民先生及 HYROX 亞太區總經理尹俊堯先生，討論了如何將體育轉化為可持續的商業模式，透過全民參與帶動周邊產業的連鎖影響。

精英會展望：持續驅動跨界動力

活動結尾，HKMA 傑出市場策劃精英會副主席羅嘉麒先生總結道：「市場營銷與體育的結合，不僅能帶來生意，還有深層的情感聯繫，這能協助品牌和運動員，並為整個行業注入全新動力。」

羅先生同時預告，精英會將於 5 月 5 日舉行「從 SEO 到 GEO：AI 搜尋時代下的策略轉型與機遇」研討會，並於 6 月15 日舉辦關於寵物經濟生態圈的講座，持續推動行業專業交流。

活動贊助及支持機構

首席贊助及策略夥伴：啟德體育園 (Kai Tak Sports Park)

精英贊助：香港電訊 (HKT)

支持機構：中國香港體育協會暨奧林匹克委員會 (港協暨奧委會)

贊助機構（排名不分先後）：

便利妥、長江基建、EFX24、田原香、Timeshop、Tempo、虎標、屈臣氏蒸餾水

HKMA傑出市場策劃精英會執行委員會

名譽主席

• 香港電視娛樂有限公司副主席信報財經新聞有限公司主席鄭善強先生

• 香港麥當勞行政總裁黎韋詩教授

創會主席

• 香港電訊有限公司個人業務行政總裁林國誠先生

副主席

• 海洋公園公司市務總監; 2025年ViuTV最傑出市場策劃人羅嘉麒先生

委員

• 國泰市務傳訊總監陳喆女士

• 香港麥當勞首席市場及數位消費體驗官曹天麗女士

• 香港舞蹈團行政總監鄭禧怡女士

• 恒生銀行市場推廣總監張宏俊先生

• 香港鐵路有限公司總經理–市場策劃及收益管理趙敏女士

• OneDegree Hong Kong 副行政總裁周美華女士

• 香港電訊有限公司副總裁 – 品牌及市場傳訊主管劉淑芬女士

• 渣打香港財富管理及零售銀行業務品牌及市場推廣部（香港及大灣區）主管李健輝先生

• 信和集團企業市務、傳訊及可持續發展集團總經理李玲鳳女士

• 亞洲國際博覽館管理有限公司總經理，公關及市場推廣吳逸怡女士

• 滙豐香港區市場策劃主管兼董事總經理岑卓耀先生

• HKMA傑出市場策劃精英會執行委員會委員譚嘉瑩女士

• AXA安盛首席市務及客戶總監王微女士

（資料及圖片由客戶提供）