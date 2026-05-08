newlife.330 App 全新升級　每天 10 分鐘 把靜觀融入生活

在繁忙的城市生活中，我們習慣了追趕進度，卻忘了問自己：有多久沒有真正地「休息」？很多人誤會睡覺就等同休息，但真正的休息，不只是躺在床上睡覺，更是讓大腦、身體與心靈有一個沉澱、清空和平靜的空間。與其等待長假才放鬆，不如由今天開始，每天留 10 分鐘給自己，透過靜觀學習真正的放鬆，覺察當下，把專注帶回自己的身體感覺上。



新生精神康復會（新生會）旗下的「newlife.330」手機應用程式近日作出更新，推出切合忙碌都市人所需的靜觀主題元素，及各樣關注身心靈的小工具，為大家找回片刻寧靜，讓大家整頓身心後，以更平和的心態面對現實情況。

「newlife.330」是甚麼？

「newlife.330手機程式」是一款專為都市人設計的靜觀手機應用程式，透過專業的聲音導航，幫助用戶重回當下，找回身心平衡。只需持續每日10分鐘，以簡單的方法體驗靜觀，有助逐步建立每天「小休息」的新習慣，達至整全的身心靈健康。

科學研究亦顯示，靜觀練習能有效地減低患有身心疾病的機會，對提升整全身心靈健康有顯著成效。靜觀的好處包括：加強認知能力、提升創意、增加免疫力、改善睡眠質素、減輕身體痛楚、改善情緒化進食及飲食習慣，減少壓力與焦慮及提升情緒健康等。

5大全新功能亮點 打造專屬「靜觀旅程」

為了幫助大家將靜觀帶入日常生活，升級版的「newlife.330手機程式」加入了多項貼心功能：

• 個人化靜觀旅程：用戶完成「330健康指數」問卷後，系統會根據當下需要，推薦合適的靜觀練習。每個練習都設有不同的時間長短與情境，讓您可按心情和日程，將靜觀自然融入每日生活節奏。

• 沉浸式練習體驗：應用程式採用全新介面，配上動畫與導航語音。讓您更容易專注呼吸、沉澱心緒，投入一段真正屬於自己的平靜時光。

• 貼心生活陪伴：透過自訂提醒功能，由手機程式輕輕提醒您「停下來、一吸一呼」，成為您的隨身心靈夥伴。

• 小休息小獎勵：每次完成練習後，用戶可累積練習時數，並解鎖多款趣味插畫與收藏內容，例如色彩畫廊、神秘拼圖、集郵之旅、靜心語錄及聊天貼圖等。讓靜觀練習不只是日常練習，更成為一趟充滿驚喜的小探索。

• 實證為本的專業內容：內容由新生會的臨床心理學家及專業靜觀導師設計，包括「21天靜觀導航」及涵蓋減壓、睡眠、飲食、工作等多元主題系列。

立即下載 重遇平靜的自己

如果您也渴望改善睡眠質素、紓緩壓力，或者單純希望在生活中多一份從容，不妨從今天起，每天給自己10分鐘的時間，體會靜觀，提升身心靈健康。「newlife.330 手機程式」將陪伴您，在每一次呼吸中，重新遇見平靜的自己。

下載newlife.330手機應用程式：

iOS用戶：https://apple.co/42eOojo

Android用戶：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.newlife330

（資料由客戶提供）