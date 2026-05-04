大新銀行 Hello Kitty呈獻五一黃金周「體驗・打卡・禮遇三重奏」

大新銀行有限公司（「大新銀行」） 於剛過去的黃金周期間，與全球人氣角色 Hello Kitty ，成功推出一連兩日的「Always with You」限定體驗活動。活動以「體驗・打卡・禮遇」為主軸，將銀行服務與生活化場景結合，為客戶帶來耳目一新的假日體驗。



活動期間，大新銀行將指定分行打造成可玩、可拍、可分享的體驗空間，讓客戶在處理銀行事務之餘，亦能與家人朋友一同互動、打卡留念，留下專屬的溫馨回憶。是次活動不但突破傳統銀行服務，亦展現大新銀行持續以創新方式拉近品牌與市民距離的理念。

大新銀行總經理及零售銀行處副主管鄧子健先生表示：「大新銀行植根香港多年，並以貼近生活的方式服務客戶。作為全港唯一提供 Hello Kitty 主題信用卡的銀行，我們希望透過這類充滿親切感的體驗，讓市民感受到銀行不只是提供理財服務，更可以成為生活中值得信賴、具溫度的一部分。」

是次 Hello Kitty 五一限定活動反應正面，進一步鞏固大新銀行在結合金融服務與生活體驗方面的獨特定位，亦為未來持續以創新方式與市民建立連繫奠下良好基礎。

（資料及相片由客戶提供）