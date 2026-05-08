「易賞錢」首推銀髮族專屬會籍「樂賞會」綁定樂悠咭可賺高達$600

【香港．2026年5月7日】作為香港最大的會員獎賞計劃之一，屈臣氏集團旗下「易賞錢 MoneyBack」會員獎賞計劃（易賞錢）宣佈全面升級，首度結合樂悠咭推出全新銀髮族專屬優惠會籍「樂賞會」。由5月8日起，易賞錢會員只要成功將樂悠咭綁定至易賞錢帳戶，即可加入「樂賞會」並於指定合作商戶消費即享優惠，首月可賺高達$600！今日舉行的發布會更邀得代言人兼星級會員李司棋親臨現場，分享精明消費心得，並即場公佈「樂賞會」驚喜著數盲盒。



李司棋霸氣登場 分享「易拍易賞」心得

近年轉型為「飲食KOL」的李司棋（司棋姐），以親民入屋形象深得網民愛戴 。活動上，司棋姐率領多位「老友記」霸氣登場，並大讚「樂賞會」優惠全面：「唔止去超市買嘢有著數，連買電器、日用品，甚至喺唔同嘅易賞錢合作伙伴都有優惠，作為精明消費者，我對眼一睇就知邊啲最抵啦！」

易賞錢星級用家李司棋於台上分享「樂賞會」驚喜著數。

司棋姐除了聯同屈臣氏集團香港零售行政總裁區文慧女士、八達通集團行政總裁應天麒先生、一眾屈臣氏集團香港零售品牌及合作夥伴代表一同進行啟動儀式，更即場示範如何綁定易賞錢帳戶及樂悠咭，隨時隨地享受不同品牌驚喜，包括入會迎新禮遇、日日拍卡即可於百佳超級市場及屈臣氏消費減$2、星期三「樂賞日」加碼折扣、多個合作商戶優惠及專屬體驗等。

屈臣氏集團香港零售行政總裁區文慧女士贈送禮物予李司棋。

「樂賞會」易拍易賞 自助綁卡拎優惠體驗

為方便銀髮一族輕鬆加入「樂賞會」，享盡全城優惠，易賞錢除了特意將指定百佳、屈臣氏門市中的自助收銀機升級，更於豐澤門市設立全新八達通拍卡機，打造全港超過370個專屬「樂賞站」，方便老友記拍卡即時入會及領取優惠，整個過程只需幾十秒，做到真正「易拍易賞」！

「樂賞會」專屬優惠：

1.新入會迎新禮物

由5月8日 起於全線百佳、屈臣氏、豐澤門市成功綁定樂悠咭，加入「樂賞會」之易賞錢會員，於下次任何消費即可免費領取以下指定產品，先到先得，送完即止：

百佳：SELECT佳之選即食燕麥片/原片大燕麥片/快熟燕麥片200克1包 (隨機一款)

屈臣氏及豐澤：屈臣氏迷你紙手帕12包裝

2.每日拍卡優惠

會員每日於指定百佳、屈臣氏、豐澤門市之「樂賞站」拍卡，即可領取以下優惠（需當日使用）：

百佳：日日消費滿$30即減$2

屈臣氏：日日消費滿$30即減$2

3. 星期三「樂賞日」優惠

每逢星期三「樂賞日」，於百佳／屈臣氏／豐澤門市收銀處結帳時，以已綁定之樂悠咭付款，即享：

百佳：購買佳之選/金御膳/超值牌產品享 9折 屈臣氏：任何消費即享 95折

豐澤：購買豐澤牌、小家電、長者護理產品享 95折

屈臣氏酒窖：購買「酒臣認證」Top 50 品牌滿$198，即減$10* (*門市限定，每人最高可減 $10)

4. 其他商戶優惠

吃喝玩樂

大家樂 - 任何惠顧加$1換購凍或熱奶茶一杯

天仁茗茶 - 經典原茶系列飲品 $5 折扣

冒險樂園 - 購買50個代幣免費額外獲贈50個代幣 (價值$100)

長江實業集團深圳都市圈旗覽項目 - 瀧珀 - 深圳都市圈瀧珀購物美食睇樓一天團

開心出遊

AIG - 免費首六個月大灣區「倍安心」尊長無憂個人意外保險兼賺1,680 易賞錢積分

豐隆保險 - 單次旅遊保險45折兼賺高達800易賞錢積分

吉利汽車 - 於吉利汽車各陳列室購買指定型號車款額外賺5,000易賞錢積分及免除一年車輛牌照費用($2,000) *賺共45,000易賞錢積分

關心您健康

亞洲運動及體適能運動中心 - HK$200物理治療評估 (價值$480)兼賺$1=1易賞錢積分

茲曼尼梳化家具專門店 - 購買指定舒適承托梳化系列享額外$100折扣兼賺 3倍易賞錢積分

*優惠受條款細則約束

全面升級：聯動逾200品牌及App功能革新

除了銀髮族優惠，易賞錢已聯動超過 200 個品牌，涵蓋餐飲、旅遊、時尚及電訊等十大類別。升級版 App 提供五大功能革新，包括快捷搜尋、定位附近優惠及自動存入「銀包」等，實現「易搵易賺」的消費體驗。同時，易賞錢推出「區區友里賞」企劃，支持全港18區本地小店免費加盟，共同推動本地消費。

李司棋、屈臣氏集團香港零售行政總裁區文慧女士、八達通控股有限公司行政總裁應天麒、易賞錢顧客總監張欣欣女士、百佳超級市場董事總經理吳逸群女士、屈臣氏董事總經理潘美玲女士、豐澤首席營運總監黃燕明女士、屈臣氏酒窖總經理黃思敏女士及一眾合作夥伴代表。

（資料及相片由客戶提供）