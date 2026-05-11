全球三大衛浴JOMOO登港！$4xxx起AI坐廁 解決舊樓水壓及噪音痛點

「香港人捨得花幾千元吃一餐壽司，卻不捨得換一個好座廁？」這是九牧副總裁張彬在走訪市場後的深刻觀察。根據統計，人的一生約有3至4年的時間在浴室度過，與其追求那一小時的味蕾享受，不如投資這幾千個小時的「如廁尊嚴」。為了重新定義港人的衛浴體驗，穩居中國第一、世界前三的全球衛浴領導品牌JOMOO九牧，正式宣布聯手紮根香港近30年的利尚派建築材料有限公司（Leisure Plus），進軍香港市場。



九牧副總裁張彬在發布會上強調，九牧將以「科技衛浴」為核心，把AI科技與主動健康管理帶入尋常百姓家，讓香港消費者能以親民的價格，享受「又好又便宜」的高階智能衛浴生活。

九牧副總裁張彬表示，浴室不應只是單純的生理場所，更是每日的「健康管理中心」。他期望以「科技同權」的理念，讓港人能以親民價格享受頂級智能衛浴體驗。

針對香港環境「度身訂造」擊破三大生活痛點

「人類文明的出現，並非始於文字，而是始於第一個馬桶的誕生。」浴室不應只是藏污納垢的生理場所，而是身心放鬆的療癒空間。然而，香港的智能座廁普及率僅約20%，遠低於日韓的80%至90%。張彬指出，要讓智能衛浴在香港普及，必須對症下藥，解決香港獨有的生活環境與市場痛點：

• 無懼潮濕與狹窄：針對狹窄空間，九牧推出小型化與壁掛式設計。面對香港潮濕氣候，產品具備高達IPX4至IP7的高效防水等級，並加入稀土、納米及銀離子等多種材料抗菌技術，有效抑制細菌滋生。

• 攻克「海水沖廁」難題：針對香港獨特的海水沖廁系統，九牧已成功研發雙路水系統，未來將推出淡水沖洗與海水沖馬桶分離的專屬產品，兼顧衛生與節水環保。特別適合香港高層單位或水壓不穩的舊式樓宇。

• 革命性「翻轉沖刷」技術：針對港島屋苑隔音問題，首創「翻轉沖刷」技術，透過摩打結構 ，將沖水聲降至 38 分貝，半夜如廁 也不怕吵醒家人。

星級智能產品亮相AI科技融入日常

為打響進軍香港的第一炮，九牧率先帶來多款旗艦級智能產品，結合科技與極致美學，全面升級浴室的實用性與舒適度。

G08 Pro及G06智能數碼座廁：打破門檻 實現「科技同權」

JOMOO 這次帶來的旗艦型號 G08 Pro 及 G06，特別考慮到香港家居空間。兩款座廁均配備免觸式三重腳感操控，感應到用家靠近即自動翻蓋，在有限的浴室空間內亦能優雅、衛生地使用，完全無需動手。

兩款旗艦座廁同時配備數碼顯示屏及停電備用沖水功能，確保在任何情況下都能如常運作，解決香港用家對智能產品可靠性的憂慮。G06 推廣價僅由 HK$4,980 起。

VERA錦瓷系列智能浴室櫃：最強收納與美妝神器

即將於2026年中正式在香港上市的懸掛式VERA錦瓷系列智能浴室櫃，絕對是注重「顏值」與實用性的用家首選。專為香港狹窄空間設計，採用998×532×1900mm黃金懸空結構，徹底消除衛生死角。鏡櫃中整合了AI智能恆溫恆濕的「專屬美妝冰箱」以及0.8kg 微型滾筒洗衣機，讓愛美人士能一站式完成護膚與貼身小物清洗。同時，智能鏡面支援一鍵除霧功能，並配備觸控式自然光氛圍燈，打造零色差的完美化妝體驗。

破天荒「包送包安裝」 實踐企業社會責任

除了產品實力，服務亦是九牧進軍香港的另一張王牌。深知香港人力成本高昂、安裝繁瑣，九牧與利尚派合作，破天荒為香港客戶提供「包送貨、包安裝」的一站式服務，大大降低了消費者的使用門檻與顧慮。

作為推動ESG（環境、社會和企業管治）的先驅，九牧不僅將衛浴空間進化為日常監測身體指標的「健康管理中心」，更積極回饋社會。張彬宣布，九牧將在香港啟動公益計劃，為65歲或70歲以上的香港長者提供免費更換及安裝浴室扶手的服務，展現品牌對弱勢社群的關懷。

未來，九牧將陸續登陸京東超市及實惠連鎖生活超市，並於香港設立體驗門店。正如張彬所言：「不體驗你不知道，體驗後你就會認知到的。」這場由AI 科技驅動的衛浴革命，正準備徹底改變香港人的好生活。

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