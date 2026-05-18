母親節的溫暖奇蹟：為香港麥當勞叔叔之家舉辦「百人盛宴」與捐款

這個母親節，愛心在觀塘凝聚。由覺行念慈基金會、願景基金會「十面埋服2026」及深水埗民政事務處主辦，並獲政府資助計劃支持的「照耀希望 愛心無限」母親節慈善活動系列，於香港麥當勞叔叔之家——觀塘家舍圓滿舉行。



活動透過一連串溫馨的互動，向病童及其一直默默付出的照顧者，送上最摯誠的關懷與祝福。大會希望透過母親節的系列活動，能喚起社會對病童家庭的長期關注，讓愛心不只限於節日，而是能延續下去。

雙倍力量：金榮中國帶頭配對捐款

為了讓善款效益倍增，金榮中國金融業有限公司及香港黃金交易所慈善基金作為全力支持機構，更推出了暖心的配對捐款機制，最終捐贈了港幣六萬元善款支持香港麥當勞叔叔之家，為離家就醫的重病兒童家庭提供「家以外的家」，透過提供舒適居住環境及行政支援，減輕家長的經濟及心理負擔，讓家庭專注面對孩子的治療。

是次善舉特別有意義，公眾每捐出100港元予香港麥當勞叔叔之家慈善基金，金榮中國金融業有限公司將同步捐出等額款項，希望在母親節鼓勵更多人伸出援手，將一份捐款化作雙倍的力量，支援病童家庭。

本次活動得以順利舉行，有賴一眾支持單位攜手共襄善舉，包括：愛比施慈善教育基金、新富證券、第一金慈善基金、第一金鋪、香港廢物處理協會、振隆實業有限公司及維港口腔等機構的鼎力支持。

百人盛宴與手作溫情：讓媽媽喘一口氣

對於長期要往返醫院照顧病童的母親來說，一頓安樂茶飯與片刻放鬆是一個舒適區。

活動邀請了青田之優音樂藝術學院及生命樂章慈善基金的Amy姐姐與Gordon哥哥即席獻唱母親節金曲，全場在歌聲中大合唱，場面溫馨。當日最感人的環節，莫過於邀請到曾入住香港麥當勞叔叔之家，並已康復的小朋友Rachel及其媽媽現身分享。Rachel媽媽分享了在面對孩子患病時的無助，以及入住家舍後如何得到香港麥當勞叔叔之家及社會各界支持的心路歷程，真摯的分享讓在場許多人為之動容。

義工團隊特意預備了一場「百人盛宴」，宴請病童及其家人。飯桌上充滿了歡笑聲，讓平日忙於照顧子女的家長能好好享用一餐飯，補充心力。

覺行念慈基金會開辦了三場DIY工作坊，讓孩子們親手製作手造花燈及母親節賀卡送給媽媽。此外，國際吉祥物聯合總會派出可愛的「易易momo」現身家舍，與病童零距離互動合照，為現場注入無限正能量。

受惠機構香港麥當勞叔叔之家慈善基金為病童提供一個舒適的臨時家園，減輕家長往返醫院的奔波。為了讓受惠家庭感受到社會各界的支持，大會特別準備了愛心福袋。其中，聚氣飲食送出每人一包1公斤白米，寓意「豐衣足食」，祝願各家庭生活安康。

(資料由客戶提供)