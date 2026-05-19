「氫建未來•小紅花科創向善挑戰賽」圓滿舉行 千五學生回應碳中和

由機電工程署及騰訊基金會聯合主辦、成長希望基金會協辦的「氫建未來．小紅花科創向善挑戰賽」頒獎典禮，於 2026 年 5 月 18 日假香港會議展覽中心舉行。這是首個由政府部門、創科企業及社福機構三方合辦、聚焦氫能與低碳生活的全港中學生科創賽事，吸引逾 1,500 名中學生及 60 多名大學生參與，提交近百件作品。



典禮邀得署理環境及生態局局長黃淑嫻女士, JP 主禮，並由騰訊基金會行政總監李子樹博士, JP 致辭。出席嘉賓包括機電工程署署長潘國英先生, JP 及多位立法會議員、學界及社福界代表。

黃淑嫻女士表示，十二強隊伍展現了青年對低碳生活的關注與創意，強調創新與綠色科技是應對氣候挑戰的關鍵，並鼓勵學生投身創科及環保領域。潘國英署長指出，挑戰賽結合工程專業與「科技向善」，培育具熱情與創意的工程人才。李子樹博士則強調「科技是一種能力，向善是一種選擇」，讚揚學生把氫能與 AI 應用於真實社區問題。

比賽以「碳中和」為主題，設「低碳生活」及「氫能應用」兩大類別。學生歷時半年，透過大學生導師工作坊及社區研習，設計並測試作品。十二強隊伍於典禮上展示成果，角逐冠、亞、季、殿軍及「小紅花科創家大獎」。得獎隊伍可獲獎學金支援學校採購 STEAM 教材，並有機會參與「騰訊創科見習計劃」。

冠軍隊伍及其作品

冠軍由保良局李城璧中學《橙生綠黏寶》奪得，作品利用橙皮提取物與發泡膠合成膠水，展現「科技向善」精神。亞軍為香港教師會李興貴中學《氫能仿生樹》，季軍為拔萃女書院《智能回收監察專家》，殿軍則由德貞女子中學《家居智能 O₂ BAR》奪得。「小紅花科創家大獎」由明愛聖若瑟中學《氣息地圖》獲得，並由「國際氫能發展論壇2026」嘉賓投票選出。

小紅花科創家大獎隊伍及其作品

本屆十二強中有五隊作品應用微信小程序，並同時晉身第四屆微信小程序全球創新挑戰賽總決賽，其中拔萃女書院隊伍更獲二等獎。比賽不僅展現青年在綠色創科方面的才華與熱情，亦凝聚社會力量，推動香港邁向可持續發展。

（資料及相片由成長希望基金會提供）