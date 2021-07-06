JOOX全新互動功能「吹水台」開台啦！快入嚟傾吓偈＋分享心水音樂

撰文： 陳詠燕 最後更新日期： 2021-07-06 21:00

過去一段日子，在疫情的影響下，大家都多了時間宅在家。抗疫期間，相信不少人都希望尋找新的娛樂模式，讓生活依然過得充實與精彩。最近JOOX（全亞洲最積極推動音樂的娛樂及音樂串流平台）就宣佈推出全新互動功能「吹水台」（JOOX ROOMS），讓大家可以繼續跟朋友保持緊密聯繫，一齊「吹吹水」，同時又可以分享下心水音樂。

JOOX 明白在疫情新常態下與朋友保持聯繫和維持社交的重要性。因此我們很高興能夠推出全新吹水台功能，讓用戶在同一個平台上會面鞏固友誼之際享受大家喜歡的音樂，相信一眾好動享樂的 JOOX 用戶定必愛上這項新功能。 JOOX 高級副總裁楊寶樹

JOOX 推出全新「吹水台」（JOOX ROOMS）

支援線上同時多人連線，以語音或視訊方式開咪，一班人開房聽歌、吹水、玩遊戲任你發揮！

• JOOX 進一步加強社交娛樂服務，推出吹水台功能， 鼓勵樂迷「開房」交流互動

• JOOX 手機版用戶透過語音及視頻方式開咪吹水同時，亦能與新舊朋友一起玩游戲，分享龐大音樂庫內的歌曲

• 用戶更可自行發起活動，一班人圍爐分享有趣經歷、聽鬼故、討論劇情和交流化妝技巧等

• 偶像明星更有機會隨時驚喜現身跟粉絲進行互動

創新互動功能吹水台讓JOOX的手機版用家化身為主持人，或被邀請加入至具語音和視訊功能的聊天房，與一眾親朋戚友開咪消磨時間，每個聊天房最多可支援27人同時進行語音或視訊連線。而當中一大特色，就是用戶可以盡情在吹水台分享和點播JOOX音樂庫內超過4,000萬首歌曲，向其他朋友show off自己的音樂品味！不想開CAM或開聲的話，用戶亦可入房做「CD-ROM」，或者透過發送信息與聊天房內的朋友進行交流。

想同認識的好友展開線上聚會？用戶只須「創建好友房」，即可邀請指定用戶進入聊天房，建立你專屬的吹水台！除了聽歌吹水，用戶更可以自行發起活動，例如一班人圍爐分享有趣經歷、玩遊戲、聽鬼故、討論劇情和交流化妝技巧等……而在粉絲們一起討論藝人歌手之際，偶像明星更有機會會隨時驚喜現身與粉絲進行互動，早前MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）及柳應廷（Jer）在完成JOOX Live後就突入了吹水台跟一眾鏡粉們打招呼，令一眾粉絲大叫興奮！有這麼多玩法，快點約定朋友一起「吹水」吧！

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