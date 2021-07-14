「助人自助，一起學習」 八達通和視障人士分享如何使用電子支付

自疫情開始，不少市民希望減少接觸現金以免接觸到細菌，電子支付亦因而加快了在香港的應用程度。而消費券自7月初開始登記至今，已有超過510萬人登記。相信市民已越來越習慣無現金的支付方法。



八達通義工今日接受香港盲人輔導會的邀請，到其總部向員工們講解電子錢包的應用、增值八達通卡及查閱八達通餘額及消費紀錄等，讓他們可以和會員分享電子支付如何為日常消費帶來的便利。

香港盲人輔導會代表先向八達通營業及市務總監李玉兒和義工介紹其點子生活館DOT Shop以及其復康及訊息無障礙中心。點子生活館的視障員工表示，以八達通收款對他們來説可簡便收款流程，特別是在人多的時候，亦可縮短客人排隊的時間。

隨後，八達通義工向盲人輔導會員工分享如何使用八達通App。包括查詢八達通的消費紀錄、如何透過消費券專區查看相關資訊，以及商戶優惠等。視障員工Bobo笑言，視障人士和一般市民無異，同樣關心商戶優惠，期待領取消費券後能「買份禮物送比自己」。

八達通義工Ricky亦向Bobo 以及其他員工們展示八達通App 的voice over 功能，視障人士可輕鬆找到消費券專區以及各類型的優惠。Ricky解釋，無論是實體八達通卡，手機八達通卡等，都可登記和領取消費券，更可透過App 的輔助，清楚知道各類型的消費紀錄。

八達通App亦新增了消費券專區，方便市民隨時閲覽相關資訊。

Ricky指，和員工分享如何使用八達通App 後，發覺他們提出的問題和一般市民相近，只需要向他們點出其竅門，他們依然可以輕鬆使用手機和電子支付程式。而透過是次活動，Ricky認為義工活動「並不是單向的我幫你，而是一起學習。」

李玉兒：「感謝香港盲人輔導會的信任，讓我們的義工有機會和他們渡過一個充實的上午。希望香港盲人輔導會的員工和會員均能和我們一起體驗到電子支付為生活帶來的便利。」