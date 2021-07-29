全新一輯《香港01》品牌形象廣告登場

全新一輯《香港01》的品牌形象廣告 「#生活係」 經已登場。即日起至8月24日，於全港近70個港鐵站內的燈箱、電子屏幕、以及九龍塘和中環指定的主題位置，均有機會看到「 #生活係 」的廣告。推廣主題以玩樂、親子、健康及經濟等四大內容頻道，塑造出《香港01》多元頻道及服務平台的生活體驗，同時傳遞「無縫，連繫生活」的品牌訊息。



《香港01》作為香港人的數碼生活平台，提供60＋頻道及服務平台，用戶可以睇您所想，生活由您定，塑造出《香港01》多元頻道及服務平台的生活體驗。

#生活係 放假盡情玩！

香港人節奏急速，都市人的生活壓力亦逐漸增加，娛樂資訊及參加活動成為港人必不可少的抒壓渠道，《香港01》旗下的「好食玩飛」及「科技玩物」頻道每日為用戶提供最新的潮流玩樂資訊，不論是外出消閑玩樂好去處，還是宅家電玩資訊都一應俱全。空餘時間想報興趣班同自我增值活動梗係上「01空間」服務平台啦

#生活係 率性自然美！

《香港01》旗下的「01健康」、「01女生」、「01體育」三個頻道科普不同的疾病、女性健康、養生專業資訊，令您了解更多健康保健知識，連繫您的生活。「醫師easy」服務平台為用戶帶來覆蓋全港的找醫生服務以及提供海量的健康專家資訊；同時用戶亦可透過「齊動LetZGoal」應用程式同步運動數據為汗水留下印記，定期完成指定運動項目挑戰，更可以獲得「虛擬獎章」記錄運動成就及換取禮品獎賞！

#生活係 孩子快樂成長！

緊貼您日常生活的「01親子」、「01教煮」及「01生活」頻道為用戶提供育兒指引、升學教育、親子關係、各類食譜、生活技巧等資訊，令《香港01》成為不少家庭主婦和父母的資訊參考平台。

一站式的資訊推送鏈接票務服務平台「01空間」及網購平台「01網購」，讓用戶體驗由線上到線下便捷服務，如透過資訊頻道直接訂購staycation優惠、親子體驗活動、暑假增值課程、時下潮玩及主題樂園門票、數碼電子產品、家用電器、美妝護理產品等應有盡有，「開講」互動平台更可讓用戶分享開箱文或參考其他用家意見。

#生活係 精明投資高回報！

香港作為世界金融大都會，不少打工一族都會緊貼股市情況，《香港01》透過經濟信息垂直平台 -「巨子icon」，針對企業與行業精英所需闡述環球經濟實況，發掘中國及香港區具潛力的孵化企業，為行業精英提供全方位、多角度的經濟資訊報道以及實用的投資新視野，助用戶輕鬆判讀環球市場走勢。《香港01》旗下頻道「形而」亦緊貼奢華品味市場實況，推送古董、名錶、名車、精緻餐飲、奢侈品牌等資訊行情，為用戶增值不同範疇的生活品味。

《香港01》打破了傳統媒體的限制，打造的跨媒體平台以大數據驅動內容，以知識與科技帶動多元化生活，推送最合適的資訊予用戶，並完善從線上到線下的整體體驗，無縫連繫港人生活。

立即參與有獎問答遊戲

即日起至2021年8月11日，香港多個地鐵站燈箱及電子屏幕上均可看到《香港01》「#生活係」廣告。為了讓用戶認識《香港01》如何利用八大服務平台及超過60個頻道連繫日常生活，《香港01》準備了有獎問答遊戲(點撃以下圖片參加)，讓參加者去認識「#生活係」兼賺高達488「01積分」換禮品，最後亦可以分享個人對「#生活係」的看法，被選中參加者可額外獲得$50 HKTVmall電子現金券乙張(名額50個)，萬勿錯過！