麥當勞App x PayMe點餐減$5　今日跟Edan食全日珍寶早餐

線上線下無縫餐飲體驗愈見普及，皆因其方便程度最得大家歡心。麥當勞和滙豐旗下電子錢包PayMe早前宣佈攜手推動OMO（Online Merges Offline）消費模式，現時在任何一間麥當勞餐廳的付款櫃檯和自助點餐機下單，可以PayMe付款，過程方便又快捷。

香港麥當勞行政總裁黎韋詩小姐（上圖右）表示：「我們非常榮幸能聯同滙豐為顧客提供更全面的餐飲體驗，將PayMe的便利延伸至麥當勞餐廳內，令更多顧客受惠。未來，我們會繼續創造新世代用餐體驗。」此外，滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如女士（上圖左）表示：「PayMe成立至今短短四年，用戶人數已經超越250萬。滙豐非常高興與麥當勞合作，將PayMe安全便捷的支付體驗，推展至麥當勞App及餐廳。」

兩大品牌合作，不但只有助推動香港電子支付發展及跨行業數碼創新，還給大家送上限定著數呢！



1+1≠2？ 至抵著數最後召集

要做個醒目消費者，要用錢用得精明兼慳到錢才是重點，現在只要你同時下載了麥當勞App及滙豐PayMe，便可享$5折扣優惠，一加一不等如二不是夢。

麥當勞App週年慶聯乘滙豐旗下電子錢包PayMe合作推出的限定消費優惠，可以讓大家輕輕鬆鬆實行慳錢大法！只要於麥當勞App滙豐消費滿港幣 35 元，並以PayMe支付，即可於截至9月12日的推廣期內獲減港幣5元。每餐慳5元，兩餐慳10元，如此類推。密密消費即變相密密賺，有得食又有折扣優惠，精打細算的你怎能錯過！提提大家，優惠名額有限，先到先得，換完即止，要賺盡就要快手。麥當勞經常推出優惠或新款食品，價錢又大眾化，最適合精明一族的胃口！

精明族要注意之外，爵屎們更加要留神，由今日（9月6日）起一連五日，Edan（呂爵安）會跟大家推介他鍾情的麥當勞美食。身為爵屎的你，有幾了解Edan的口味？原來他最喜歡份量十足又滋味百搭的珍寶套餐，一個套餐有齊嫩滑炒蛋、美味豬柳、經典脆薯餅配上香軟熱香餅及熱烘烘的鬆餅，為經常又彈又唱兼做戲的Edan補充能量！這個快閃一日的珍寶套餐只限今天供應，只需$30，即可全日吃到Edan至愛的珍寶套餐，以超強美食為一星期開個靚頭。不說不知，小時候的Edan已經是麥當勞粉絲，他的另一推介美食就是闊別一時的經典雲呢拿奶昔，今個星期五（9月10日），只需優惠價$10即可享用大杯裝的香濃雲呢拿滋味！

麥當勞App現時已有超過260萬人次登記，識得慳一定要快人一步，立即下載麥當勞App，盡享PayMe消費$35減$5及多個麥當勞App用戶的專屬優惠：https://bit.ly/2WfQyj7

麥當勞App週年慶最後一週由Edan（呂爵安）壓軸登場，為顧客帶來更多驚喜美食優惠！

今星期推出之Edan精選電子優惠券（9月6日至10日）

星期一（9月6日）

$30歎珍寶套餐

星期二（9月7日）

$25歎脆薯板燒雞腿飽配中汽水

星期三（9月8日）

$32歎脆香雞翼（6件）配中汽水

星期四（9月9日）

$25歎Double豬柳蛋漢堡配中汽水

星期五（9月10日）

$10歎雲呢拿奶昔（大）

#麥當勞 App電子優惠券可重複使用，早上11時至午夜12時通用，受條款及細則約束。