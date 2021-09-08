《香港01》佳節獻禮 首度推出限定「月滿探嚐中秋禮盒」

《香港01》今年首度推出限定「月滿探嚐中秋禮盒」，特意向一眾客戶、商業伙伴及會員用戶誠摯獻禮，歡渡佳節。禮盒一次過集結本地超高人氣品牌的流心月餅及絕美的手工開花茶包，被裝進精致的星空藏寶箱，神秘中帶點玩味風格，彷彿即將帶領大家啟航，開展遊歷太空的旅程。



中秋禮盒的外觀設計以「漫遊太空」為意象，背景使用深藍色搭配燙金月亮，打造鮮明的外表；月亮旁邊有兩隻俏皮月兔，準備飛奔到月球，朝著未知航行，帶領大家探索《香港01》精彩的頻道及多元生活服務。打開星空藏寶箱的一刻猶如置身《香港01》的世界，於眼前一次過呈現生活、女生、親子、健康、好食玩飛、體育、經濟、藝文格物等內容頻道及01空間、醫師easy、巨子ICON、01網購等生活服務。

享受美點同時呷一口香茶，悠然風雅且消脂去膩。「月滿探嚐中秋禮盒」內含有綢緞般幼滑的濃郁流心月餅（附奶黃及芝麻口味），伴上兩款「七星伴月」及「錦上添花」手工開花茶，品嚐月餅之際同時欣賞絕美花茶的綻放，與皎月相互輝映。

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