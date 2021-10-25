【香港結婚博覽2021】現場消費賺盡「01積分」，即場換精選禮品

專為計劃結婚情侶而設的「香港婚紗展暨結婚博覽2021」及「香港婚宴博覽2021」，將於2021年11月5至7日在香港會議展覽中心隆重舉行，展覽會內將提供大量著數優惠和免費節目，讓一眾準新人輕鬆自在地籌備婚禮！



超齊全婚禮博覽 餅咭優惠聚集點

今次婚禮博覽匯聚各式各樣的婚禮服務及用品，由婚紗攝影、婚禮攝錄、婚紗晚裝、新郎禮服，以至酒店及酒樓囍宴、珠寶首飾、婚禮佈置、結婚禮餅、結婚禮品、婚前檢查、證婚服務等都一應俱全，大部份參展商更會推出會場限定折扣及回贈，比一般門市優惠更便宜，準新人絕對不能錯過！同時，有見餅咭禮券這個籌備婚禮不可或缺的一環，是次展覽亦請來多家知名餅店以優惠價出售中西餅咭，大家記得留意。

大會指定消費獎賞平台：賺《香港01》積分換禮物 消費越多獎賞越多

《香港01》再次與婚禮博覽合作，為一眾準新人帶來精彩消費獎賞！凡於婚展會場內消費滿港幣$1,000或以上，並即日前往《香港01》的現場攤位（攤位號碼：Hall 5E - R15），便可換領對應的 「01積分」，更可即場使用積分兌換以下多款精選禮品！（活動受條款及細則約束）

於婚展會場消費滿指定金額，可獲對應的 「01積分」。

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AQUA PRO+TECH 100 毫升特別版消毒噴霧

👍消毒、殺菌、淨化空氣、淨味除臭、抗敏感；

👍不含酒精及有害化學物質，無色無味天然安全，適合嬰幼兒， 孕婦和皮膚敏感(如濕疹)人士使用。

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👍 蘊含14種植物精華，達至殺菌﹑消炎﹑抗敏﹑舒緩﹑保濕等全方位功效；

👍 蘊含沙棘，富含Omega﹑維他命及微量元素﹑是治療舒敏乾癢的皇牌成份；

👍 自主研發噴類近人體體液結構，能有效與皮膚結合，穿透達深層肌膚；

👍 獨特草本組合，止癢止痛，幫助舒緩”戒類”痛苦；

👍 不含類固醇﹑香料﹑Paraben﹑SLS等具爭議性成份；

👍 經醫學測試，證實適合濕疹﹑敏感肌﹑弱敏肌等人士使用；

👍 搭配「植萃強效極護修護乳」使用，快速滋養表面肌膚，達至內外同時修護，加強整體肌膚抵抗力；

👍 榮獲德國敏感肌膚測試權威認可 – Excellent級別。

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王子菁華織物除蟎噴霧

👍 深層除蟎，能夠祛除附著在織物上的蟎蟲；

👍 無需清洗，使用方便；

👍 可以在無法拆洗的大型物品上清除蟎蟲 (例如, 沙發‧推薦用於通常的棉花和床上用品，運動鞋，毛絨玩具和毛巾等)。

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Maxcare 6 in 1脈衝按摩儀(加強版)

👍 利用EMS微電流深入肌體內部進行瘦身、健肌、舒緩按摩；

👍 還有6種模擬真人按摩程序及10個強度調節；

👍 體積小巧便攜, 隨時隨地使用, 按摩貼還可水洗耐用，方便衛生。

預先登記成為「01會員」，即可搶盡著數優惠！

另外，凡前往《香港01》攤位出示所購買之婚展會入場券，即可掃碼參加小遊戲，完成可獲贈額外500「01積分」，並可到《香港01》會員專區或「01 網購」以積分換購精選產品，消費越多獎賞越多！

入場購物送獎賞 驚喜浪接浪

除了以上著數優惠外，凡購票入場人士（需情侶同時購票）均可獲贈價值超過HK$700元之豐富禮品包一份：包括唇釉筆、護膚品、保健品等等。而場內消費超過HK$1,000元更可另獲禮品一份，禮品種類包括嫁喜餅卡、名貴海味、美容護膚品、婚禮洋酒等，定能人人滿載而歸。

瘦身變靚全攻略：藝人到場分享 玩現場遊戲贏餅咭禮券

要做完美新娘，當然要夠Fit，是次展覽特別邀請了多位瘦身變靚達人到場作分享，包括藝人陳倩揚(Skye)教你輕鬆飽住落磅變靚秘訣，亦有運動品牌示範如何跳繩跳出健美體態。而參觀人士憑遊戲券及成功完成「我賞你Like」，亦可參加Jump To Win活動，於限時內跳繩達指定次數，便有機會贏到餅咭禮券一張。

「我賞你Like」送禮活動

今次婚展除了大量婚禮商戶折扣外，主辦機構亦會舉行「我賞你Like」送禮活動，只要參觀人士Like主辦機構的Facebook/MeWe/IG專頁「Wedding Expo 香港婚慶．博覽網」及Like & Share 指定帖文，並填交簡單表格，便會獲得小禮物一份！

免費擇日服務選訂好日子 講座示範海量資訊贈新人

是次婚展另有一個特別賣點，就是大會主辦機構特意邀請了玄學潮人Master Loke到場，免費為情侶選擇良辰吉日。大會舞台亦特備有多個環節，讓準新人在搜集結婚資料時可以得到更多資訊。

「香港婚紗展暨結婚博覽2021」及「香港婚宴博覽2021」

日期：2021年11月5至7日

時間：中午12時 至 晚上8時

地點：灣仔會展 Hall5EFG

入場費：HKD$25/位

網址：www.wedding.expo.com.hk

推廣生意的競賽牌照號碼：55020

*以上內容如有更改，以大會最後公佈為準。如有爭議，主辦機構擁有最終決定權。活動受條款約束，詳情請參閱大會網站及會場內之告示。展期有可能因應疫情發展的情況及政府防疫措施的規定而有所變動，如有更改，以大會最後公佈為準，參觀人士請密切留意大會網站或Facebook之最新公佈。展覽會將實行防疫措施，以保障參觀者及工作人員安全，有關防疫措施，請瀏覽大會網站。