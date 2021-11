香港馬拉松2021｜預熱遊戲得獎結果公佈

萬眾期待的「香港馬拉松2021」已完美落幕,早前舉辦的港馬小知識預熱遊戲亦已完滿結束,當中完成遊戲的參加者可賺到388「01積分」,而分享最難忘的跑步比賽經歷又編輯選中,更可贏走ASICS跑鞋一對!



經小編一輪評審,我們選出以下22位朋友作為得獎者,每人可免費獲贈ASICS跑鞋乙對*:

以下節錄部份精彩故事分享:

得獎故事1:

被喻為最有人情味的台灣田中馬,疫情前島內民眾要參加也是競爭激烈,一位難求,抵達當地第一晚無住酒店,係好似難民營咁住當地學校嘅體育館,不過都有免費派飯盒同早餐。比賽期間有數之不盡嘅美食,冇諗過牌跑馬拉松竟然排隊拎雪條同羊肉,係成隻羊咁燒,好似仲見到成隻燒豬但食唔到,食物唔算特別珍貴,但真係五花八門。最有人情味嘅係當時落雨,竟然有民眾喺自己屋企走出嚟俾派啲膠袋俾跑手包住手機唔好整濕,又有民間歌手喺廟前邊一齊唱歌,根本係一個嘉年華,唔似比賽。

得獎故事2:

還記得中一那年,半班同學話一齊跑陸運會1500米,一齊過終點。咁正既諗法,我梗係有參加喇。到左運動會個日,我地20人一齊起步,但。。有d同學體育實在太差,跑左一陣已經頂唔順要退出,跑左2個圈,老師開咪話我地要跑快d否則會截龍。 於是我哋開始加速, 我不其然地全速跑,最後200米竟然比我追到第一名,係最後20米比我過左佢,我拎左人生中第1個金牌!企係頒獎台中間最高個感覺,聽著大家既歡呼聲真係永世難忘。

得獎故事3:

今次是第六次渣打馬拉松!相隔了兩年半才有機會上線,有點緊張!而且天氣比起往年稍為炎熱,但希望有個好時間!最難忘最難忘馬拉松是自己第一次參加海外比賽,在美國加州聖地芭芭拉跑初馬!路線也是高速公路,可以沿着太平洋海岸一直跑,而且沿途也有很多人支持和舉牌,臨到終點之前還會派發美國國旗,無論天氣和氣氛,也是絕對難忘的全馬!有點可惜現在比賽已經再沒有全馬距離,就只有半馬和10公里了。

得獎故事4:

在2017年,很感恩能夠第一次被抽中參加全馬 (之前從未參加過馬拉松賽事), 並且,該次也是我從工作崗位退休後的第一項能夠全程投入去準備的 project! 於當天的跑步過程中,由其是很努力地跑經西隧約共 34公里時,再次深深體會「甚麼是辛苦的中途站」,鼓勵我只要再繼續,成功就一定在望的。人生也是一樣, 退休只是生命中的中途站, 只需要積極參與,定能喜悅地完成旅程的。

得獎故事5:

韓國首爾馬拉松,因為在十一月舉行,天氣開始轉冷,氣溫大約十五六度,跑了十多公里便下雨。心情既興奮,但又擔心不能完賽。此刻已跑到賽事中段,耳邊傳來幾聲以廣東話交談,可能是他鄉遇故知,便與他們閒聊,他們亦是香港人,約五六個人一起來到南韓跑馬拉松,一起傾談,一起跑步,不經不覺便跑了十公里,剩下四五公里獨自跑。最後,還PB了以五小時完成,而且是第一次在外國跑馬拉松,份外難忘,想起此比賽已是十年的事(2011年)。

各位得獎者將有專人聯絡及通知有關領獎安排。活動受條款及細則約束。

*跑鞋款式及大小碼數有限,最終分配由《香港01》決定,得獎者不得異議。