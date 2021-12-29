【第37屆婚展會】大型結婚展覽，現場消費更可賞「01積分」換禮品

「第37屆婚展會2022」將於2022年1月8及9日假座九龍灣國際展貿中心舉行，是屆展覽會將提供勁多著數、優惠及禮品，為準新人籌備婚禮和搜羅結婚資訊及優惠的大好良機。



3個展館 超齊全婚禮商戶

參展商包括多間著名酒店及酒樓婚宴場地、本地及海外婚紗攝影、婚禮攝錄、禮餅、洋酒、婚紗禮服、裙褂、場地佈置、珠寶首飾、健康服務、婚禮統籌及顧問、證婚服務及新婚理財等，務求為到場人士提供一站式全方位結婚資訊和訂購落單的最佳平台。

《香港01》 積分換獎品 消費越多獎賞越多

《香港01》再次與婚展會合作，為情侶帶來精彩消費獎賞！凡於婚展會場內消費滿港幣$1,000或以上，並即日前往《香港01》F19 攤位可獲相對的 「01積分」，更可用積分即場兌換以下多款精美禮品！（活動受條款及細則約束）

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👍🏻日本專利技術，香港製造。

👍🏻無添加配方不含酒精，防腐劑及有害化學添加劑。適用於初生嬰兒，孕婦，濕疹肌膚或敏感肌膚人士。30秒有效消滅細菌病毒達99.99%，預防交叉感染。

👍🏻可分解甲醛，致敏源和去除異味。不需過水，不殘留。

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茶能養心，順應天時，養生百年。好茶養生將理念帶入生活日常，好茶養生，重新定義茶飲的生活態度。

👍🏻皇牌氣血茶：補血補氣、理氣散瘀 👍🏻黑豆赤小豆薏米茶：利水祛濕、健脾祛濕 👍🏻紅糖薑棗茶：補中益氣、養心安神 👍🏻桂花雪梨茶：清熱潤肺、止咳化痰 👍🏻清熱降火茶：清心降火、清肺潤燥 👍🏻寧神安睡茶：疏肝養胃、安神助眠 👍🏻美白祛濕茶：美白消腫、祛濕排毒 👍🏻石斛花茉莉：延緩衰老、美容養顏 👍🏻石斛養胃茶：生津補液、養胃強腎 👍🏻牛蒡人蔘茶：健脾益肺、增強免疫力

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工匠奶茶及檸茶系列提供四款口味包括：手工港式奶茶，無添加防腐劑手工奶茶，茶底由粗中幼五種不同茶葉拼製，茶厚奶香滑；手工岩鹽奶茶，港式茶底配合天然健康岩鹽，厚度口感非常豐富；手工港式茶走，由砂糖改用煉奶，奶味濃但不會蓋過茶味；手工港式檸檬茶由工匠茶底配方紅茶，採用新鮮檸檬汁及純正蜂蜜，口感潤滑順喉。

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鮑魚蝦籽麵選用加拿大優質高筋麵粉， 純正蝦籽及100%澳洲直送鮑魚餚汁製成; 真材實料-- 蝦籽特多，粒粒分明鮮味十足 麵質爽滑可口，麵條不經油炸，不含反式脂肪， 無添加味精及人工色素，毋須添加調味湯包， 清水一煮湯底已帶有鮮味香濃的蝦籽及鮑汁香甜; 百分百本地打製而成，味道和信心之選!

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萃取自紐西蘭高山Manuka花及Kaluka花，不含化學成份，有機蜂蜜製成高抗氧化配方，有助減低異味，滋潤撫平潤滑皮膚，更有天然超強抗炎力。濕疹﹑皮膚敏感皮膚恩物。

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無藥性，無類固醇及抗生素，有效幫助皮膚止痕。產品獲美國FDA及歐盟CE認可，有助滋潤及舒緩濕疹皮膚，消除因濕疹而導致的皮膚痕癢情況。獨有麥高臣專利技術，穩定且持續中性pH值不刺激皮膚，阻隔因外界細菌或病毒感染，有助減輕因濕疹引至的皮炎。適合嬰兒、幼童及長者持續使用。

另外，凡前往《香港01》F19 攤位，出示所購買之婚展會入場券，即可獲贈額外500「01積分」，並可到《香港01》會員專區或「01 網購」，用積分換購精選產品，消費越多獎賞越多！

>>>>>>「大大與小妹」戀戀星座 3大浪漫打卡位

今次「大大與小妹」就同大家一齊擁抱浪漫星空，更會以不同的星座造型與大家見面惜別，粉絲們一定要前來拍照留念，機會難得，萬勿錯過！情侶如果係以下嘅配對，又去咗相應嘅「大大與小妹」打卡位成功打卡，再加送甜蜜禮物1份！

【處女處x雙子座】【天秤座x巨蟹座】【獅子座x人馬座】

>>>>>>入場禮品多籮籮 獎賞賞不停 集齊蓋印可獲福袋及獨家「大大與小妹」禮品

凡購票入場人士(需情侶同時購票)均可獲贈價值超過$900的禮品包一份。此外入場人士於展覽中完成不同指定項目，就可獲指定蓋印，集齊指定數量蓋印就可獲豐富的褔袋，更有機會獲得今屆婚展會獨家「大大與小妹」A4 文件夾！(名額有限，先到先得，換完即止)

>>>>>>購物獎賞大贈送

入場人士憑即日於會場內消費超過HK$1,000的發票 (單一發票計)，即可到主辦機構攤位參加抽獎，人人有份，永不落空，獎品包括：嫁喜餅卡、名貴海味、美容護膚品、婚禮洋酒等…

>>>>>>我賞你Like 「1月生日之星」再加賞

婚展除了有大量婚禮商戶折扣外，當然少不了其他著數優惠，今次主辦機構就舉辦「我賞你Like」送禮活動，只要參觀人士Like主辦機構的Facebook/IG專頁「Wedding Expo 香港婚慶．博覽網」及Like & Share 指定帖文，並填交簡單表格，即賞小禮物一份！如參觀人士是1月生日的山羊座或水瓶座，只要完成“我賞你Like”及出示身份證明文件，就即時加送生日小禮物一份！(名額有限，先到先得，換完即止)

為方便參觀人士到場參觀，大會安排了免費穿梭巴士於銅鑼灣/尖沙咀/紅磡/葵芳/荃灣或九龍灣接載參觀人士直達會場，有關安排請瀏覽：http://wedding.expo.com.hk/v12/2022/01/ve-free.php



第37屆婚展會2022

日期：2022年1月8至9日

時間：中午12時至晚上8時

地點：九龍灣國際展貿中心匯星及展貿廳2及3

入場費：HKD$15/位

網址：www.wedding.expo.com.hk

推廣生意的競賽牌照號碼：55346

*以上所有優惠受有關條款約束

以上內容如有更改，以大會最後公佈為準。如有爭議，主辦機構擁有最終決定權。活動受條款約束，詳情請參閱大會網站及會場內之告示。展覽會將實行防疫措施，以保障參觀者及工作人員安全，有關防疫措施，請瀏覽大會網站。