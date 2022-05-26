汽車貸款3大須知勿只睇利率！Tesla每月供款$5144起回購保障達4成

心思思想買新車或換車？除了選擇心水車款或型號之外，最重要是挑選合適的汽車貸款計劃。市面現有不少銀行及財務機構推出各種購車貸款計劃，當中歐力士（亞洲）有限公司（ORIX）於2014年起已是Tesla特選財務合作夥伴，現更推出Tesla購車全新貸款計劃。作為精明的車主該如何選擇？



換車之前，最好是選擇最合適自己的汽車貸款。（圖片由ORIX提供）

本港有不少銀行及財務機構都為市民提供購車貸款計劃，購買前市民應留意以下3點：

1. 貸款利率別只睇% 留意還款額



申請汽車貸款時，車主最關心是貸款的實際年利率，不過，市民不要只比較實際年利率，還要留意每月的還款額。以Tesla的Model 3後輪驅動版為例，售價$315,800，實際年利率4%*，一般三年上會計劃的每月最低還款額也需要至少HK$9,000。若果市民希望以更低月供上會，可以考慮ORIX全新推出的Tesla汽車回購價值保障上會計劃；同樣以三年計劃為例，同一個車款只需月供HK$5,144¹，月供遠較其他機構為低。該計劃實際年利率劃一定於4.08%，透明度高。

*實際年利率是一個參考利率，以年化利率展示出包括銀行產品的基本利率及其他費用與收費。

2. 汽車回購價值保障計劃 為車主減低車輛折舊風險



每輛汽車行駛後都有折舊率，折舊率多少需視乎車齡及行車里數。不少車主會選擇駕駛約3年後放售車輛再換車，保值之餘也可以優惠價錢購買新車。雖然部分車廠設有車輛回購計劃，但須注意回購價未必有保證。而ORIX是全港首間為車主提供車輛回購安排的金融認可機構，車主首年只需額外繳付購車額的2.15%，即可參加計劃，其後兩年的年度費用僅1%。客戶亦可於首年後選擇是否繼續計劃，按自己的需要彈性處理。完成三年合約後，車輛回購保證高達4成（以抵銷上會計劃餘下貸款款項），如果最終回購價高於4成車價，車主還可以獲得50%差額回贈，計劃更涵蓋Tesla所有車款。

3. 3年後賣車由ORIX團隊代辦 輕鬆換車



如果想換車，車主一般需自行尋找買家，議價後再交易，過程耗時數個月至1年不等。若然參加汽車回購計劃，車主只需符合相關條款，就可以輕鬆完成出售手續，省卻不少麻煩。ORIX的Tesla購車貸款計劃除了有以上好處外，客戶出車後3年只需把車輛交回ORIX，便會有專業團隊代辦處理回購安排，更加方便簡單。

ORIX推出Tesla客戶專享一站式上會回購價值保障服務。（圖片由ORIX提供）

申請快捷簡單 10分鐘完成批核

有意申請ORIX Tesla購車貸款計劃的車主，只需填妥資料，並按要求上載審批文件，包括香港身份證、駕駛執照副本、地址證明、最近3個月的銀行月結單或糧單等，最快10分鐘完成手續。銀行亦會根據個人資料及信貸報告紀錄即時提供初步批核結果，簡易快捷。

按圖了解申請手續

ORIX Tesla購車貸款計劃的手續簡單，最快10分鐘即可完成申請。（圖片由ORIX提供）

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優惠及服務受條款及細則約束

註[1]:客人可以於36個月合約期後以回購價值保障計劃抵銷餘下貸款額、一次過繳付或延長貸款。