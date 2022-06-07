貸款優惠｜富融Tesla夏日車主賞　送高達1萬「駕裝」兼額外四重獎

富融銀行 （Fusion Bank）作為Tesla官方戰略合作夥伴，繼早前推出市場首創的Tesla專享貸款，讓客戶毋須以車輛作抵押即可直接提取貸款後，再次推出全新優惠活動「富融Tesla夏日車主賞」，合資格客戶最高可享總值$10,000禮遇。



客戶可享高達1萬元禮券兼額外四重獎

合資格客戶由即日起至9月30日，可根據Tesla專享貸款金額獲分派的等級（1-5級），獲得不同價值的禮券獎賞。禮券分為三大類，包括車用服務，如泊車、洗車和消毒組合；Tesla相關，如Tesla太陽擋、行李箱地墊和Tesla 劏車補貼；及金融理財類，如跨境匯款手續費回贈，存款加息券及貸款優惠券等，最高總值$10,000。於推廣期內，合資格客戶還可獲得額外四重獎賞。

額外四重獎賞包括：

• 專屬Tesla特快試駕預約通道（Tesla官方戰略合作夥伴客戶獨享）

• 首30天免息（6月限時優惠）

• 成功登記即可享$100現金回贈

• 推薦好友申請Tesla貸款專享禮遇



即日起至9月30日，合資格客戶可根據Tesla專享貸款金額獲分派的等級（1-5級），而獲得不同價值的禮券獎賞。（圖片由富融銀行提供）

港元6個月定存快閃優惠1.88%年利率

此外，即日起至2022年6月19日，富融銀行新舊客戶開立港幣6個月定期存款即享1.88%年利率優惠，名額有限，先到先得。



「富融Tesla 綠色夏日車主賞」:

www.fusionbank.com/tesla.html?lang=tc

「富融快閃1.88%年利率港元六個月定存優惠」 :

www.fusionbank.com/deposit.html?lang=tc