香港回歸25周年｜中石化慶回歸入油優惠每升$5.5起　換購塗膜洗車

為慶祝香港回歸25周年，SINOPEC由明天（6月30日）開始一連四日推出超級優惠活動，無論超級汽油或汽油均以優惠價發售，最低每升$5.5起。此外，SINOPEC亦推出其他換購優惠等，想攞盡著數，就萬勿錯過！



為慶祝香港回歸25週年，SINOPEC推出一連四日超級優惠，中石化超級汽油及中石化汽油均以優惠價發售。（圖片由中石化提供）

SINOPEC優惠活動由6月30日至7月3日一連四日進行，憑SINOPEC X CARD到油站入油，中石化超級汽油每升$7.1、中石化汽油每升$5.5，車友記得把握機會，萬勿錯過。此外，由即日起至7月31日，SINOPEC油站還有其他優惠活動，包括可以SINOPEC PLUS APP積分，再加指定金額換購單次塗膜洗車服務，數量有限，換完即止，市民在兌換前宜先向油站職員查詢商品存貨。

優惠詳情：

1.以1,500 SINOPEC PLUS APP積分+$99換購單次塗膜洗車服務，或

2.以200 SINOPEC PLUS APP積分+$170換購單次塗膜洗車服務



*單次塗膜洗車服務期效至2022年9月30日，並受券上之條款及細則約束。

活動網址：https://www.sinopechkpromotion.com.hk/

電話：2827 4898

