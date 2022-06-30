八達通｜新推2款蠟筆小新3D吊飾　搭車逛街食飯小新陪你齊消費！

日本人氣漫畫《蠟筆小新》連載至今已超過32年，陪伴着不少香港人成長，一直深受男女老幼的歡迎。八達通卡有限公司（八達通）現推出全新「蠟筆小新3D八達通配飾」，包括「親親小新」和「壽司師傅小新」，勢必成為今個夏天粉絲們必買新品！



小新張開雙手迎接粉絲的擁抱

蠟筆小新3D成人八達通兩款配飾分別是「親親小新」及「壽司師傅小新」。「親親小新」中的小新背上了他最喜愛的卡通角色 「動感超人」背包，小新眯起雙眼，嘟起可愛小嘴，更打開雙手以迎接粉絲們熱情的擁抱；吊飾上的小白，看到小新這個滑稽的模樣顯露出一面無奈。

「親親小新」中的小新背上「動感超人」背包，眯起雙眼之餘，更嘟起可愛小嘴，打開雙手以迎接粉絲們熱情的擁抱！（圖片來源：八達通）

另一款3D八達通配飾「壽司師傅小新」，小新則化身成壽司師傅，頭戴白色圍巾，穿起師傅袍，眼神堅定，顯得非常專業，吊飾上還有美味的蛋壽司。兩款均配上金屬鏈，方便粉絲扣在不同的袋上，隨時隨地將小新「帶出街」！

「壽司師傅小新」的小新化身成壽司師傅，頭戴白色圍巾，穿起師傅袍，眼神堅定，顯得非常專業。（圖片來源：八達通）

全港15萬個交通餐飲零售點都用得！

全新推出的蠟筆小新3D八達通配飾，由今日（6月30日）起於全線7-Eleven公開發售，每款售價$188，不設按金及儲值額。

蠟筆小新3D八達通配飾與其他八達通產品一樣，可用於全港15萬個交通、餐飲及零售點消費。用戶亦可利用備有NFC（近場通訊）技術的流動裝置，透過八達通App查閱最近的40次交易紀錄及進行網上付款，亦可於認可的八達通增值服務供應商增值。

蠟筆小新3D八達通配飾

售價：＄188（不設按金及儲值額）

售賣地點：全線7-Eleven

