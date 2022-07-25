回歸25周年｜工銀亞洲回饋社會　社福醫護疫下全方位支援各界發展

「取之社會、用之社會」一直是社會各階層對於企業的願景之一，期望企業可以在營商謀利的同時回饋社會，把部分的收益幫助有需要的人。中國工商銀行（亞洲）（下稱工銀亞洲）多年來一直致力履行社會企業責任，透過不同活動，幫助社會不同階層人士。為慶祝香港回歸25周年，工銀亞洲更宣布啟動《同心25年，攜手啟新篇》系列活動，與市民大眾一同分享回歸喜悅。



繩結藝術品「啟」 中港兩地同心相連

系列的重點活動之一，就是工銀亞洲與本地青年藝術家蕭俞聯乘創作題為「啟」的繩結藝術品。工銀亞洲副主席、執行董事兼行政總裁武龍先生表示，作品以「啟」為引線，傳播「啟」的理念，旨在「啟」發公眾，傳遞中港兩地同心相連的意思。

《啟》由7月1日起在香港中環花園道三號中國工商銀行大廈高層地下展出。（圖片由工銀亞洲提供）

支持公益慈善 獲頒「商界展關懷20+」標誌

作為本地其中一間發展成熟的銀行，工銀亞洲亦積極透過慈善公益、綠色環保、體育公益等多個範疇回饋社會。銀行更於本年度榮獲香港社會服務聯會頒發「商界展關懷20+」標誌，成為首批獲得該標誌的企業之一。慈善公益工作方面，銀行已連續24年獲委任為香港明愛籌款委員會主席，並全力支持工銀亞洲明愛慈善高球日、明愛籌款晚會等活動，過去亦連續11年參與香港大型慈善籌款活動「公益金百萬行」，以行動支持本地慈善工作。

綠色辦公室計劃 減廢節源

此外，工銀亞洲亦透過與香港漁農自然護理署及本地環保團體綠惜地球合作，開展「工銀亞洲植林優化計劃」，以提升香港植林區的生態價值及生物多樣性。銀行亦於行內廣泛推行「綠色辦公室計劃」，推行多項以「減廢」、「節源」、「重用」為目標的環保措施，為業界樹立榜樣。

工銀亞洲贊助並全力參與由香港漁農自然護理署發起的「郊野公園植林優化計劃」。（圖片由工銀亞洲提供）

體育公益方面，銀行以培養新一代運動精英為己任，今年更攜手中國香港體育協會暨奧林匹克委員會，贊助「2022奧運日虛擬跑」，以推動全民運動。另外，疫情之下，工銀亞洲開展了「同心抗疫-工行駐港機構運動助人慈善公益賽」，鼓勵同行居家抗疫的同時堅持運動，並透過運動時數轉化為相應善款，資助北部都會區及低收入地區的基層青少年參與多元運動培訓。

工銀亞洲贊助「2022奧運日虛擬跑」。（圖片由工銀亞洲提供）

捐助防疫物資 與市民同心抗疫

為進一步投入資源惠澤社群，工銀亞洲於2年前更成立工銀亞洲慈善基金。面對新冠肺炎對社會帶來的各項挑戰，基金於去年啟動「傳承愛．愛全城」計劃，以北部都會區為重點，進行青少年體育交流活動、分享會、院舍探訪等項目，向港九新界不同社福機構捐出由行內募集的防疫物資，讓1,000戶基層家庭直接受惠。

由於第五波疫情導致多間本地院舍爆發，工銀亞洲為此迅速向超過100間本地社福院舍捐贈20,000套新冠病毒抗原快速測試劑，以支援逾疫情下仍緊守崗位的前線員工及院友。而銀行亦向客戶及有需要人士派發10,000個「工銀亞洲愛心防疫包」，與社會各界共同抗疫。

工銀亞洲慈善基金啟動以北部都會區為重點之【傳承愛．愛全城】計劃。（圖片由工商亞洲提供）

邀請1.5萬學生看勵志戲劇 鼓勵積極人生

疫情下，全港學校持續停課，最受影響莫過於一班莘莘學子，他們的情緒亦難免受到影響。為此，工銀亞洲慈善基金特別邀請來自新界北、深水埗及觀塘等區內近80間中學的1.5萬學生，免費網上欣賞大熱勵志戲劇《奇蹟男孩》，藉此鼓勵學生繼續保持積極人生態度。

工行駐港機構亦透過啟動「ONE ICBC同心樂共融」系列關愛活動，迅速響應疫情最新發展，發揮工行獨有的「ONE ICBC」精神，為有需要人士提供及時支援，展現企業對社會的承擔。早前，企業亦向參與援建本地社區隔離及治療設施項目的前線施工團隊，捐贈10,000個N95級別口罩，5,000個防疫包和10,000套新冠病毒抗原快速測試劑，以行動與市民並肩抗疫。