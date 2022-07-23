ITeSHOP激安大減價最後召集！衫褲飾品2折起免運費每日送禮現金券

ITeSHOP年度激安大減價最後5日（至7月27日），大量精選貨品低至2折發售，部分甚至低至$199。今年更加推特別激安優惠，只要登記成為ITeSHOP會員即有機會獲得Nintendo Switch、SONY全新無線降噪耳機等，購物滿$1,500或以上即可獲ITeSHOP x RAZE特別版口罩乙盒！



逾400潮流服飾品牌 免運費兼7天退款保證

減價品牌包括來自世界各地及本地超過400個國際時尚潮流品牌，如IZZUE、Fred Perry、BEAMS BOY、MUSIUM DIV、BEAUTY & YOUTH、b+ab、earth music&ecology、STYLENANDA、:CHOCOOLATE等，即使買一件也免運費及享7天退款保證，助你安在家中都可以盡情購物。

平靚正精選 4折入手韓國STYLENANDA女裝襯衫

今次年度激安大減價有很多夏天必備短衣，百搭易襯之餘，最重要是「平靚正」！特別推介STYLENANDA的白色上衣，原價$299，4折後$119；另可選擇ROLA ROLA的印花上衣，原價$299，4折優惠後$119，配搭牛仔褲或裙，青春又活力！若想購買時尚個性衣服，則可選擇SALAD BOWLS橫條拼色上衣，原價$399，4折後只需$159。



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舒適穿搭男裝 OBEY簡約上衣$120有交易

炎炎夏日，宜穿著簡潔風或素色短袖衣，ITeSHOP的減價男裝上衣，絕對是舒適穿搭的首選。例如OBEY House of dissent tee原價$299，41折價$120，還有COVERNAT 椰子樹白色上衣，原價$399，4折後只是$159。另可選擇Deus Ex Machina印花上衣，配搭簡潔文字，助你輕鬆打造日常庸懶風，原價$399，4折後只需$160。

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其他勁減推介 太陽眼鏡飾品2折起仿珍珠耳環$63

今次激安破天荒勁減低至2折優惠，同樣適用於男女飾品。BIAS太陽眼鏡原價$799，2折價只需$150，另一款原價$899的4ARMY太陽眼鏡亦，2折後只需$179。GREEN PARKS TOPIC的仿珍珠耳夾，原價$159，4折價只需$63，上班約會都適合！

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每日限時神秘激安獎賞 贏折扣優惠劵

除了各大品牌的減價優惠外，ITeSHOP今次更加推「激安獎賞球」活動，參加者有機會贏取$100或$50現金券，有機會額外全單9折或95折優惠。另外，會員只需於每天下午6至8時登入ITeSHOP網頁，即有機會獲得獎品。包括Bearbrick - Alpha Industries 1000%購買機會、ITeSHOP現金券、Nintendo Switch、SONY - WH-1000XM5 Wireless Noise Cancelling Headphone、SNOW PEAK Camping set等等。

會員只需於每天下午6至8時登入ITeSHOP網頁，即有機會獲得獎品，包括Bearbrick - Alpha Industries 1000%購買機會、SONY - WH-1000XM5 Wireless Noise Cancelling Headphone等等。（圖片來源：ITeSHOP）

現購物滿$1,500或以上即可獲ITeSHOP x RAZE特別版口罩1盒，購買歐美潮物滿$2,500或以上可多獲消毒噴霧1個，還有其他豐富禮品！

購物滿$1,500或以上即可獲ITeSHOP x RAZE特別版口罩乙盒！（圖片來源：ITeSHOP）

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