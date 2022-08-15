夏季展覽｜《香港01》無縫連繫展覽入場人士

夏季展覽盡在「01空間」

今年7月「01空間」首次同時成為香港書展、香港動漫電玩節、美食博覽和香港電腦通訊節的大會指定「電子門票銷售平台」，發售電子入場門票，亦帶來只想購物節和香港國際珠寶展的獨家免費門票。01會員手持電子門票，省卻排隊購票時間，快人一步直達會場，更可使用「01積分」低至半價換購門票！

「01空間」今年繼續與香港書展合作獨家開賣「電子超級書迷證」， 透過動態二維碼的電子票，協助主辦方香港貿易發展局改善票務及入場流程，為市民提供一個特別通道、無限進出、玩足7日的尊貴「書展忠粉」體驗！

《香港01》書展現場與書迷互動

《香港01》於書展現場設立攤位，由旗下人氣頻道「醫師Easy」、「醫美Easy」及「01親子」與書迷一同分享喜悅！只要於攤位現場完成簡單任務，即可獲得豐富三重賞！

「01空間」Ｘ夏季展覽數碼廣告

「01空間」今個夏季成為各大展覽的指定「電子門票銷售平台」，一站式的購票服務為廣大市民帶來更便捷的體驗，無縫連繫香港人的生活！為了迎接一眾展覽入場人士，《香港01》在新落成的港鐵會展站擺放一系列數碼廣告，讓大家準備好電子門票，暢快入場。