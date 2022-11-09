Cre8 by AIA｜9GAG, GreenPrice老闆向創科環保新秀傳功

年輕人常常夢想讓世界變得更好，若能實現理想，能為世界帶來莫大裨益。AIA推出的青年共創項目比賽「Cre8 by AIA」就為一群敢於追夢的青年人搭建舞台，助他們實現願景，共創可持續的明天。

來自創科組別的入圍者蔡佩樺（阿樺）及陳施諾（Samuel），前者研發以經血檢測子宮頸癌的衞生巾，幫助女生及早識別病患；後者則夥拍同學創立器官3D掃描模型的網上平台，輔助醫療相關學科的學生學習。

至於環保組別，則有梁鎮顯（Declan）和黃靖羲（Jorch），Declan與團隊研發新世代回收機妥善分類塑膠，為環保貢獻。Jorch則創立一站式垃圾上門回收服務，方便市民實踐環保。

四人日前分別與星級導師9GAG聯合創辦人陳展俊（Chris）及GreenPrice社企聯合創辦人韓駿謙（Terence）面對面交流，領受「獨門秘技」：導師們除分享個人經驗外，同時解答他們種種創業疑難，助他們逐步實現夢想。

衛生巾快速測出子宮頸癌 器官3D模型平台助學生了解人體

科技推陳出新，更活用於不同行業之中，令大量年輕人投身創科界，實現其嶄新構思。來自科創組、博士畢業的阿樺原本於美國從事婦女病研究，她發現身邊不少女友人，因為婦科檢查過程不舒適而敬而遠之。疏於檢查，嚴重的話會耽誤治療，後果可大可小。她們的想法令阿樺思索，有沒有更簡單的方法檢測婦女病？於是她重新審視現有檢測方法，發現與其以現行方式，何不直接用經血化驗？過程不但簡單方便，結果更可能比傳統檢查更準確。有了此構思，阿樺在回港後便著手與團隊研發可以用作檢測子宮頸癌的新型衞生巾，希望讓女性一旦患上子宮頸癌時，可及早發現，從速治療。

另一位入選者Samuel於大學修讀計算機科學，和同學創立提供真實器官3D掃描模型的網上平台，輔助醫療相關學科大專生理解器官構造，讓他們隨時隨地複習。最初結成團隊，全因一個偶爾：當時校方購入一批3D掃描器，打算用以掃描庫存標本，但Samuel和同學發現機器操作過程繁複，以及掃描後未有提供足夠渠道，讓學生可以容易接觸到模型，於是他們構思並製作了一個網上平台，令學生可更易接觸教學資源。此外，Samuel他們掃描器官的方式亦與別不同：只需一部手機，加上他們設計的演算法，即可製作3D模型再上傳，即可讓學生隨意瀏覽。平台草創時，正值大學不能面授的時期，因此連醫科生都無法親手接觸標本，Samuel與同學身為計算機科學學生，卻因工作需要，而可以每日接觸不同人體器官，令他感覺奇妙，遂起積極發展平台的念頭。

透過參加「Cre8 by AIA」，9GAG聯合創辦人Chris成為他們的導師，Chris分別到訪他們的工作室了解運作過程，並就公司架構設計及營銷策略等方面給予意見。阿樺坦言不熟悉運用社交媒體拓展客群，Chris則教她在社交平台與受眾多互動，藉此宣傳產品，又建議阿樺在社交媒體上累積個人知名度，長遠有利品牌發展。

Chris亦向Samuel「傳功」，他表示9GAG的團隊同樣創於大學時期，因此他能切身處地理解Samuel面對的難處，並提供建議，包括如何申請資金、團隊管理等。Samuel聽畢亦認為Chris的建議非常實用：「因為我的經歷，Chris都經歷過，因此他能提供適切意見，為我們打了強心針。」

與Chris的交流短片：

阿樺希望檢測子宮頸癌的新型衞生巾，讓女性可及早發現子宮頸癌。

Samuel與團隊現正為各大院校醫科學生提供3D掃描真實器官模型。

新型塑膠分類回收機 上門回收廢物服務 為環保帶來新出路

環境議題日益受重視，「Cre8 by AIA」環保組別兩位入圍者分別為Declan和Jorch。Declan聯同幾位由中學相識至今的好友合力研發新世代塑膠分類回收機，以近紅外線技術分析各種塑膠的光譜，可把日常生活產生的膠廢料妥善分類，再作回收，減少浪費。團隊中每個人均各司其職：Declan除了熟悉物聯網技術，亦有一定營商經驗，更在初創界別有一定人脈，其餘的朋友則分別在科學、工程、政策等範疇上各擅勝場。現時塑膠分類回收機已逐漸投入測試，更於近日進駐本地大學，銳意為大家帶來回收新出路。

另一位入選者Jorch則創辦了提供一站式上門回收廢物服務的The Loop，為港人處理家居廢物提供新方案。Jorch在學生時期完成了一份有關香港廢物的報導，深刻了解到廢物處理上的困境。他後來嘗試參與回收，卻發現當時若要把家居廢物全部回收再造，根本沒有可能，可當時的他並沒有氣餒，反而積極構思如何為廢物回收再造作出改變，最後他決定要讓市民享受便利的回收服務，使實踐環保不再是一件苦差。現時Jorch及其團隊在7個密集住宅區設有服務，並有兩年營運經驗，用戶只需透過手機應用程式及付費即可登記使用服務。Jorch希望為社會營造減廢回收的氣氛，創造出適合香港人的廢物回收服務。

Jorch創立一站式的月費上門廢物回收服務，希望改變大眾對回收的印象。

Declan及其團隊目前正開發分辨塑料的技術，以處理日益增加的塑膠廢物。

透過Cre8 by AIA，二人向經營環保超市GreenPrice的聯合創辦人Terence「取經」，當日他們隨Terence到零售店及辦公室參觀，了解店面營運方式之餘，也向Terence請教經營的秘訣。Declan指Terence熟知市場及消費者心態，會權衡各項措施的環保成效，繼而調整營運策略，以設計最好方案：「除了推廣環保之外，Terence更會反過來思考客人想獲得甚麼。他認為兼顧好兩方面，方能相得益彰，否則單憑環保概念要求別人消費，好難有人支持。」

至於Jorch就表示，看見Terence的業務愈來愈大、分店愈來愈多，為他打下強心針，讓他相信香港環保業仍然「有得做」：「原來在本地以環保為事業，仍然是可行的，我看著Terence和GreenPrice一步步走來，覺得好鼓舞。」

與Terence的交流短片：

「Cre8 by AIA」青年共創項目比賽設有五大組別，提供總共150萬港元的Cre8起動資金，助年輕人把創意無限的夢想化成可持續的事業。除了與星級導師面對面學習交流外，「Cre8 by AIA」亦提供不同平台，為十位入選的年輕人提供曝光機會，向公眾宣傳他們的夢想。大家如希望進一步了解以上四位入選者的夢想，可以追蹤他們的IG專頁（Samuel@oao.hk，樺＠choi_pui_wah，Declan＠plaper.hk，Jorch＠theloopshongkong）為他們打氣加油！

Cre8 by AIA 全力支持年青人追夢，本次分別有表演創作、設計、飲食、環保及創科組別，合共十位參賽者入選。（左起：表演創作組別入圍者宋啟元及呂以彬、設計組別入圍者林穎琛及陸嘉欣、飲食組別入圍者黎昭頴及梁盛楠、創科組別入圍者蔡佩樺及陳施諾、環保組別入圍者梁鎮顯及黃靖羲。

「Cre8 by AIA」將於11月下旬選出各組別的最終優勝者，送出30萬港元的起動資金，並舉行頒獎禮公布賽果。後續活動詳情將在「Cre8 by AIA」官方Instagram專頁公布。