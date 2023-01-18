煤氣公司捐贈萬套智能控制器煤氣錶　手機遙控爐具長者居家更安心

撰文：何匡汶
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香港人口老化問題日益嚴重，當中亦衍生出不少問題，包括長者缺乏照顧者照顧而發生意外。有見及此，香港中華煤氣有限公司（煤氣公司）聯同多個社福機構，推出「智醒生活暖萬家」捐贈計劃，為全港一萬個有需要家庭免費安裝智能控制器及智能煤氣錶，方便長者和家人遙距監察爐具情況，並可以手機程式緊急關火，適合患上輕度認知障礙症的長者及其照顧者使用。

物聯網概念 監察煮食爐情況遙距關火

早前，煤氣公司自主研發了智能控制器和智能煤氣錶，並引入物聯網（IOT）概念，智能控制器可連接用家現有煮食爐，用戶可透過手機監察煮食爐情況，並可隨時隨地遙距緊急關火，正正切合長者居家安老的需求。

智能控制器連接煮食爐後，用戶可透過手機監察情況，並可隨時隨地遙距關火。（圖片由煤氣公司提供）

智慧功能自動切斷供氣　防洩漏保家居安全

智能控制器最多可同時連接八部手機，除了連接長者的手機，更可讓其照顧者一同監察煮食爐。萬一長者離家時忘記熄火，智慧爐具會透過手機發出提醒，就算用戶即使不同住，甚至身處海外，亦可透過手機遙距關閉煮食爐。另外，智能煤氣錶具備自動報錶功能，免除長者自行抄錶而造成的麻煩及危險。如果智能煤氣錶探測到家居有不正常的用量或洩漏，更會自動切斷供氣，進一步確保家居安全。

媒氣公司捐贈1萬套智能控制器/煤氣錶　予有需要家庭

為提升長者的家居安全和減輕照顧者的壓力，煤氣公司亦聯同社聯、房協、香港聖公會福利協會，以及循道衛理觀塘社會服務處等社福機構，推出「智醒生活暖萬家」捐贈計劃。計劃透過各間提供認知障礙服務的社福機構，捐贈一萬套智能控制器及智能煤氣錶予有需要家庭，並免費上門安裝。

煤氣公司策略及創新總監暨商務總監—香港公用業務馮文傑（左二）、香港社會服務聯會行政總裁蔡海偉（中）、香港房屋協會總經理（長者服務）吳家雯博士（左一）、香港聖公會福利協會助理總幹事黃翠恩（右二）及循道衛理觀塘社會服務處助理總幹事陳韻玲（右一）出席「智醒生活暖萬家」新聞發布會。（圖片由煤氣公司提供）

長者親身試驗　終可放心出街

計劃首階段已於去年10月展開，並且獲得用家的好評。現年74歲的陳先生，與72歲的妻子同住並互相照顧，他們曾試過出街前忘記關火，令水煲報銷。自此他們每次出街時都擔驚受怕，甚至試過出街途中坐的士折返家中，以策安全。陳先生指，安裝了智能控制器和智能煤氣錶後，可以隨時隨地透過手機監察煤氣爐，而兒子手機亦連接上系統，令他們終於可以放心出街，不用提心吊膽。

受惠長者陳先生即場示範如何使用智能控制器的手機應用程式。（圖片由煤氣公司提供）

系統操作簡單　80歲老友記一學即曉

另外一位安裝了智慧爐具的王先生亦表示，智能煤氣錶讓他不用再辛苦彎腰看煤氣錶度數。同時智能控制器則令他放心煮食，「過去曾試過煮食時忘了關火導致發生意外，後來每次開火也不敢走開。現在安裝了智能控制器，就算在家中任何地方都可以用手機監察，而且系統操作簡單，我今年80歲也一學就會，十分推薦其他老友記。」

煤氣公司策略及創新總監暨商務總監—香港公用業務馮文傑現場講解智能控制器和智能煤氣錶的運作及如何幫助長者居家安老。（圖片由煤氣公司提供）
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