煤氣公司捐贈萬套智能控制器煤氣錶　手機遙控爐具長者居家更安心

香港人口老化問題日益嚴重，當中亦衍生出不少問題，包括長者缺乏照顧者照顧而發生意外。有見及此，香港中華煤氣有限公司（煤氣公司）聯同多個社福機構，推出「智醒生活暖萬家」捐贈計劃，為全港一萬個有需要家庭免費安裝智能控制器及智能煤氣錶，方便長者和家人遙距監察爐具情況，並可以手機程式緊急關火，適合患上輕度認知障礙症的長者及其照顧者使用。



物聯網概念 監察煮食爐情況遙距關火

早前，煤氣公司自主研發了智能控制器和智能煤氣錶，並引入物聯網（IOT）概念，智能控制器可連接用家現有煮食爐，用戶可透過手機監察煮食爐情況，並可隨時隨地遙距緊急關火，正正切合長者居家安老的需求。

智能控制器連接煮食爐後，用戶可透過手機監察情況，並可隨時隨地遙距關火。（圖片由煤氣公司提供）

智慧功能自動切斷供氣 防洩漏保家居安全

智能控制器最多可同時連接八部手機，除了連接長者的手機，更可讓其照顧者一同監察煮食爐。萬一長者離家時忘記熄火，智慧爐具會透過手機發出提醒，就算用戶即使不同住，甚至身處海外，亦可透過手機遙距關閉煮食爐。另外，智能煤氣錶具備自動報錶功能，免除長者自行抄錶而造成的麻煩及危險。如果智能煤氣錶探測到家居有不正常的用量或洩漏，更會自動切斷供氣，進一步確保家居安全。

媒氣公司捐贈1萬套智能控制器/煤氣錶 予有需要家庭

為提升長者的家居安全和減輕照顧者的壓力，煤氣公司亦聯同社聯、房協、香港聖公會福利協會，以及循道衛理觀塘社會服務處等社福機構，推出「智醒生活暖萬家」捐贈計劃。計劃透過各間提供認知障礙服務的社福機構，捐贈一萬套智能控制器及智能煤氣錶予有需要家庭，並免費上門安裝。

煤氣公司策略及創新總監暨商務總監—香港公用業務馮文傑（左二）、香港社會服務聯會行政總裁蔡海偉（中）、香港房屋協會總經理（長者服務）吳家雯博士（左一）、香港聖公會福利協會助理總幹事黃翠恩（右二）及循道衛理觀塘社會服務處助理總幹事陳韻玲（右一）出席「智醒生活暖萬家」新聞發布會。（圖片由煤氣公司提供）

長者親身試驗 終可放心出街

計劃首階段已於去年10月展開，並且獲得用家的好評。現年74歲的陳先生，與72歲的妻子同住並互相照顧，他們曾試過出街前忘記關火，令水煲報銷。自此他們每次出街時都擔驚受怕，甚至試過出街途中坐的士折返家中，以策安全。陳先生指，安裝了智能控制器和智能煤氣錶後，可以隨時隨地透過手機監察煤氣爐，而兒子手機亦連接上系統，令他們終於可以放心出街，不用提心吊膽。

受惠長者陳先生即場示範如何使用智能控制器的手機應用程式。（圖片由煤氣公司提供）

系統操作簡單 80歲老友記一學即曉

另外一位安裝了智慧爐具的王先生亦表示，智能煤氣錶讓他不用再辛苦彎腰看煤氣錶度數。同時智能控制器則令他放心煮食，「過去曾試過煮食時忘了關火導致發生意外，後來每次開火也不敢走開。現在安裝了智能控制器，就算在家中任何地方都可以用手機監察，而且系統操作簡單，我今年80歲也一學就會，十分推薦其他老友記。」