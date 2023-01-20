SINOPEC｜入油換購兔年利是封　小機關有驚喜玩味十足附換購方法

想在新一年「路路亨通」？除了為愛車入滿油之外，當然要到SINOPEC換購最新兔年利是封。利是封不單圖案精美，玩味性十足，而且當中還隱藏了小驚喜！



利是封小機關 寓意兔年生生猛猛

一到新年，不但收利是，派利是把祝福分享出去，也同樣開心，一個精美、玩味十足的利是封更能讓別人留下深刻印象，喜悅倍增！SINOPEC的最新兔年利是封可愛精緻，而且還隱藏了特別的機關，只要打開和收起利是封時，金色兔子的腳都會前後移動，就像跑動一樣，寓意新的一年跟兔子一樣，生生猛猛。

SINOPEC推出的兔年利是封玩味十足，無論是打開或收回利是封，兔子的腳都會前後移動。（圖片由SINOPEC提供）

換購方法一覽

想換齊一套生動活潑的兔年利是封，只需由即日起到SINOPEC全線油站入汽油，即可以$26加800 SINOPEC PLUS APP積分，或以優惠價$36換購一套。每套都有8個利是封和4張SINO X Power $500送$195的入油優惠券！數量有限，換完即止。

換購方法：

1. $26+800 SINOPEC PLUS APP積分換購一套；或

2. $36換購一套



推廣期：由即日起至2023年2月19日，數量有限，換完即止

查詢：2827 4898

