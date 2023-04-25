老友記潮玩大灣區　搭高鐵無煩惱

中港通關後，不少老友記已急不及待回大灣區嘆世界，包括品嚐廣州吳財記「細蓉」、榮華樓的百年傳統點心，又或者享受充滿泰式風情的溫泉旅店。交通路線方便順暢是老友記出遊的重要考量，方便快捷的高鐵最快不用一小時就可由西九直達廣州南站。而隨着高鐵實行無紙化電子車票，老友記便再也不用擔心遺失車票，拎住回郷證便可直接入閘登車，搭高鐵出遊就更安心。



疫情下，老友記比較少機會回鄉探親或到處逛逛消閑，現在高鐵全面重開，當然要立即安排行程，跟親朋戚友重聚兼到內地旅行輕鬆一下。以下為大家搜羅三個廣州旅遊熱點：

1. 泰式水療過江龍 養生溫泉放鬆身心

歎Resort再也不用長途跋涉飛泰國再轉乘快艇往隱世小島！位於廣州市從化區的都喜泰麗溫泉度假酒店隸屬泰國知名連鎖酒店Dusit品牌旗下，四周環境優美，採用泰式蘭納建築，合共擁有60多個大小溫泉，配以理療池、香薰池、嬉水池、魚療池以及特色泰麗水療中心，還有室內溫泉游泳池等娛樂設施等等，真可好好享受舒閑時光。私心推介酒店內的私人露天溫泉——帷帳溫泉，享受被竹子半包圍的獨特露天溫泉體驗。

地址：廣州市從化區從化良口鎮御泉大道352號

建議交通：

1. 市內交通：乘公交從11/從12路/從607路，於馬場路口站下車，步行約6分鐘。

2. 從香港西九龍站出發：乘搭高鐵至廣州南站，轉的士前往，約1小時35分鐘；若由廣州東站出發，乘的士前往，約1小時20分鐘。

到訪都喜泰麗溫泉度假酒店必試特色帷帳溫泉。

2. 祖傳三代細蓉 正宗西關地道滋味

想品嚐星級地道風味，便一定要到於2018年獲得「米芝蓮餐盤推薦」的吳財記麵家。正宗西關口味的「細蓉」湯底以大地魚、豬骨和蝦頭蝦殼熬煮，鮮香味濃。雲吞皮薄足料，包裹七分瘦三分肥的豬肉餡，與香港加入鮮蝦的做法截然不同，再加上口感十足的竹昇麵，便是老友記回憶中的味道。另外，也可品嚐懷舊粵菜錦鹵炸雲吞，香口酥脆，蘸點甜辣醬後更可口。

地址：廣州市荔灣區大同路和隆里20號

建議交通：

1. 市內交通：乘地鐵1／6號綫，於黃沙站下車，步行約4分鐘。

2. 從香港西九龍站出發：乘搭高鐵至廣州南站，轉乘地鐵2號綫，於海珠廣場站轉乘地鐵6號綫前往；或乘搭高鐵至廣州東站，轉乘地鐵1號綫前往。

吳財記麵家的「細蓉」屬正宗西關口味，雲吞與香港的做法截然不同。

3. 時光倒流老廣州 嘆茶兼欣賞粵曲表演

榮華樓是荔灣區保存較完好的騎樓之一，更於2016年被廣州市政府列為歷史建築。出品的點心更是性價比極高，包括皮薄晶瑩的蝦餃皇、鮮蝦紅米腸、荔灣艇仔粥、鮮竹陳皮球等等，多年來深受街坊歡迎。下午時段更有粵曲表演助興，是廣州少數仍保留粵曲演出傳統的茶樓之一，想重溫老廣州風情的老友記絕對不能錯過！

地址：廣州市荔灣區龍津東路712號

建議交通：

1. 市內交通：乘地鐵1綫，於陳家祠站下車，步行約12分鐘。

2. 從香港西九龍站出發：乘搭高鐵至廣州南站，轉乘地鐵2號綫，於公園前站轉乘1號綫前往；或乘搭高鐵至廣州東站，轉乘地鐵1號綫前往。

榮華樓水滾茶靚點心正，深受當地老友記歡迎。

愛搭高鐵去旅遊！Let’s go！

高鐵連接多個內地站點，除了深圳及廣州短程路綫，還可去潮汕、廈門、桂林、上海及北京等城市，想了解當地旅遊熱點，請上「高鐵遊攻略」網站查看更多觀光、美食、主題旅遊等精彩熱點介紹，計劃下次出遊吧！

高鐵車票證件二合一

北上之旅乘搭高鐵不單舒適，亦很方便，因為於香港西九龍站可以使用跨境電子車票。購票時系統會將證件同車票資料連結，證件車票二合為一，證件就是車票，不用擔心遺失車票。到車站直接用證件過閘搭車，加上實名驗證及檢票亦二合為一，乘車流程更暢順。

乘客可於香港西九龍站使用跨境電子車票，車票證件二合一，搭高鐵去旅行更方便省時。

電子車票可上中國鐵路12306綫上票務平台（包括網站及手機app）購買，你可使用國際信用卡（如Visa及Mastercard）及銀聯或其他內地指定付款方式購票。如果臨時要更改行程，也可綫上辦妥改票或退票程序，盡享「購、改、退」票一站式服務，毋須親身到車站排隊，輕鬆又方便！

提提你，除了12306，你也可在指定代理或車站購買車票，立即約老友記出發吧！

電子車票傳送門：https://eqrcode.co/a/IMNkAW

（資料及相片由客戶提供）