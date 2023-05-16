十大匠人選舉2022｜新賽制表揚更多本地匠人　推動多元創意發展

匠人精神貴在堅持鍛煉及鑽研工藝，那份一絲不苛的專業精神往往令人肅然起敬。而在香港，也有一群來自不同界別，但同樣甚具熱誠的匠人，默默在本地設計界努力。一直致力推動本地文化、藝術及創意發展的羅氏集團，其旗下品牌「香港掂檔」自2018年起，便與D2 Place合辦「香港掂檔十大匠人選舉」，矢意表揚一群精英匠人的努力、鼓勵他們繼續追夢。選舉今年踏入第五屆，日前「香港掂檔十大匠人選舉2022」頒獎典禮已於D2 Place圓滿舉行，並由該屆專業評審揭曉賽果。

攝影：黃寶瑩



賽制改革劃分10個工藝類別 表揚各專業領域的精英匠人

第五屆「香港掂檔十大匠人選舉」特設10個全新的工藝組別，包括「3D圖像打印&設計｜電腦繪畫設計｜字體設計」、「印度彩繪｜紋身｜美甲」、「手工皂｜蠟燭｜香薰｜天然護膚品」、「手繪插畫｜紙品｜手工書zine｜印刷｜紙膠帶｜書法｜攝影」（分A組及B組）、「皮革｜布藝｜紮染」、「花藝｜插花｜盆景｜樹脂花藝」、「原創手製飾物設計」、「針織｜刺繡｜鈎織｜編織」及「陶藝｜木藝｜雕塑｜金屬工藝｜玻璃製品。選舉反映熱烈，吸引超過200個本地單位報名，80組初選入圍單位早於去年11月在市集亮相，並開放予公眾及大學生投票選擇40組入圍單位，再經專業評審團遴選及評分，最後於各組選出一名勝出者，組成今年的「十大匠人」。

羅氏集團副主席及行政總裁羅正杰（Bosco）指，今屆集結過去四屆的經驗進行賽制改革，新賽制涵蓋30種上以本地工藝類型，以表揚一眾於不同領域發揮所長，共同為本地設計界默默付出的精英。而更重要的目標，是鼓勵這一群匠人繼續追夢——衝出固有框架，勇於嘗試不同媒介，發揮創作的可能性。專業評審團的陣容亦相當強大，由在藝術、文化界舉足輕重的業界翹楚所組成，透過選舉推動本地工藝發展：「今屆除了常設獎項『十大匠人』，亦增設由羅氏針織特別設立的『職人織夢』獎項，培育本地設計師及匠人傳承針織工藝之餘，更推動香港再工業化。」Bosco說。

近年市集有如雨後春筍，但參與單位的種類漸趨單一，質素亦較參差。為了讓不同界別的匠人獲得被認識、被欣賞、被肯定的機會，「香港掂檔十大匠人選舉」便決意改革，讓來自不同領域、不同年資的匠人，都有突圍而出的機會。羅氏集團市場總監霍俊熹（Leslie）續解釋：「從過去5年的經驗可見，得獎的大多為插畫師，或做陶藝、水泥、書法等工藝的匠人。但現時有許多新派匠人如3D打印、AR（擴充實境）、書法刺青，甚至滑板設計等，故我們更須完善賽制、增加分類，才能讓更多人參與比賽。」改制後將參賽者妥善分類，不但使比賽更多元化，更可藉此介紹新式工藝予公眾，大眾亦能按自己感興趣的工藝種類，挑選並了解各個匠人的故事。

羅氏集團副主席及行政總裁羅正杰（Bosco）認為「十大匠人選舉」賽制改革後，可表揚更多於不同領域，默默為本地設計界努力的精英。

羅氏集團市場總監霍俊熹（Leslie）指「十大匠人選舉」的公眾投票環節，不但可增加匠人的曝光機會，更能讓大眾直接表揚心水匠人，肯定他們的才能。

「香港掂檔十大匠人選舉2022」日前圓滿舉行，除了宣佈「十大匠人」得主，當日更頒發「我最撐市集」及「職人織夢」獎項。

得獎者大讚新賽制更專業及公平 讓嶄新工藝種類能被更多人認識

「十大匠人」得主喜迎賽制改革，直指以往的比賽大多側重手工藝、文創、插畫等範疇，是次改革有助不同工藝範疇的匠人嶄露頭角，讓公眾認識更多本地工藝師。十位得獎者均同意手藝種類多元化，若缺乏妥善分類，較難以同一準則比較優劣，甚至難以挑選勝出者。「皮革｜布藝｜紮染」組別得獎單位「花・簇 Timeless Flower」創辦人何小姐曾參與第三屆「香港掂檔十大匠人選舉」，她坦言賽制改革可為參賽者帶來許多好處，「類別分得細，便可讓工藝性質相近的手作人一同比賽。若（類別）範疇太廣，如我做布花，跟木工相比，好難比較；經分類後，大家亦可以知道香港並非來來去去只得那幾種手作，原來有好多款。」而「針織｜刺繡｜鈎織｜編織」組別得獎單位「Misssheep Handmade」創辦人容小姐亦指經分類後，大家可更深入了解各工藝的獨特及優勝之處，評審過程亦較專業和公平。

與傳統手藝、工藝印象最與別不同的例子，莫過於是次「十大匠人」的得獎單位「拍打直斬PDZC」和「尋墨 Inkseeker」，前者推動滑板文化，後者融合書法與紋身，於一貫的手工藝比賽中相當少見。「拍打直斬PDZC」創辦團隊坦言賽制改革、擴闊組別分類使他們擁有入圍機會，並對獲得肯定感到榮幸：「於傳統認知之中，匠人總是需要手造一些產品。但我們能被稱為匠人，在於我們用心打造一個品牌、文化、概念。不局限於手藝，這些都盛載於我們的品牌之中。」「尋墨 Inkseeker」創辦人陳先生則指經過市集後才發現，原來好多人喜歡書法及紋身，感恩能有參賽機會，讓更多人認識自己，「多了人欣賞，反映紋身於香港開始普及化，好開心紋身能成為市集單位之一。」

選舉匯聚來自五湖四海，各懷「絕技」的匠人，是次參賽盛況亦顯示本地工藝百花齊放，不但連繫工藝界，亦造就機會讓匠人面向公眾。「陶藝｜木藝｜雕塑｜金屬工藝｜玻璃製品」組別得獎單位「自在貓 Chichoimao」創辦人周先生認為是次選舉的市集投票環節，促成匠人與公眾直接交流的機會，過程中可交換想法、聆聽意見，對隨後的發展亦有幫助。「花藝｜插花｜盆景｜樹脂花藝」組別得獎單位「樂圓Lok Yuen」創辦人李先生坦言感受到各位匠人眾志成城，一同投入參賽的熱鬧和興奮氣氛，「我做植物（工藝作品），在香港屬於小眾。但透過是次選舉認識其他不同工藝類別的單位，我也可思考如何與他們合作，多了互動。」

除此之外，由羅氏針織增設的「職人織夢」獎項，勝出者可獲羅氏針織限量生產其創作作品。得獎單位「肆拾貮」創辦人鄧小姐指，羅氏針織的歷史源遠流長，有幸透過比賽促成與羅氏針織的交流和合作，不但能傳承傳統針織工藝，也能激發創意製作新產品，「我們的蠟燭融入品茶、茶香等元素，而飲茶對年輕人來說，可能好『老土』。但今次利用羅氏針織傳統的花紋，創作針織蠟燭套，則做到新、舊交融的感覺。」她同時感謝「香港掂檔十大匠人選舉」造就更多機會，讓本地手作小店發揮。

即睇香港掂檔十大匠人選舉2022賽果：

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（資料及相片由客戶提供）