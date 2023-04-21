一套西裝打天下　UNIQLO商務套裝舒適顯專業「度身．稱身」更稱心

西裝對男士來說意義非凡，除了是職場上的專業氣場擔當，亦伴隨大家走過生活的各種場合。加上近年流行的正式休閒風，擁有一套舒適合身，穿起來充滿體面的西裝，大概是全世界男士的願望。穿貴不如穿對！現代新式西裝剪裁得體、價錢相宜又方便耐穿，助男士輕鬆穿出好品味。打造舒適無憂的工作時刻，為日常生活增添儀式感，其實可以很簡單。



嚴肅的黑白二色、拘謹的剪裁、著重禮儀感的搭配，是不少男士對西裝的刻板印象。UNIQLO以LifeWear品牌理念設計出男士商務套裝，打破了普羅大眾認為西裝設計上體面與舒適度只能擇其一的認知，完美體現LifeWear宗旨——透過服裝改善大眾的生活質素，讓生活變得更美好。UNIQLO以男士日常生活需要為出發點，巧妙運用美學，同時講究細節與實用舒適。商務套裝的重點商品包括AirSense西裝外套、恤衫和AirSense長褲均具備專業機能，優質及合理價格兼備，絕對是日常上班服裝的最佳選擇。

UNIQLO男士商務套裝版型正式之餘帶點修身的自然效果，適合不同場合穿著。

AirSense高效物料 輕量、彈性、速乾、易打理

UNIQLO AirSense外套與長褲採用了與東麗共同合作的AirSense創新物料，揉合輕量、彈性、速乾與易打理的特性，顛覆大家對西裝的認知。以超輕盈物料打造的AirSense長褲輕如1顆西柚（約300g），重量只有傳統羊毛西裝長褲的一半，穿著並無束縛感。而最大的特色就是產品能直接在家機洗，省卻送洗衣店處理的時間與金錢。速乾特性亦十分適合香港潮濕悶熱的天氣，時刻吸汗保持乾爽舒適；晚上洗衣服後，明早也能繼續穿著，為日常省下不少時間。

AirSense西裝外套版型正式之餘帶點修身的自然效果，除了常見的黑色、深藍色與深灰色，另有淺灰色、卡其色等選擇，搭配加入運動裝功能特性的AirSense長褲，仿羊毛質感更顯品味，無論是上班或是日常穿搭亦同樣適合。

衣領表層更採用刷毛工藝，新升級設計令衣領更立挺，帶來高級精緻感。

上班族分秒必爭，免熨恤衫便最適合忙碌的日常生活。男士商務套裝的恤衫以高級抗皺布料與抗皺工序製成，洗滌後不易起皺。新升級設計於衣領內加入一層挺身襯布配以稍長領尖設計，即使不繫領帶，衣領亦不易軟塌，保養恤衫不需再額外下功夫。

30分鐘打造稱身西裝

西裝要稱身，總少不了度身訂造這過程。不過坊間西裝店從度身到製作完成一般需時兩至四星期，想減少等待的時間，不妨利用UNIQLO全新的Custom Order服務。門市有不同尺碼與顏色樣本供試穿，例如西裝外套提供XS至3XL共7個尺碼，衣長及袖長於不同尺碼內備有2cm長度間距可供選擇 ；UNIQLO亦提供修改褲長服務，男士可按喜好，選擇明線或暗線修改，貼心照顧每位男士的需求。而曾接受度身尺寸培訓的職員不只會為大家度身，亦會因應不同身形需要，就外套衣長和袖長，以及恤衫的領型、領圍及袖長等提供專業的尺碼建議，整個過程快至30分鐘。度身後，大家可使用「門店落單」服務或自行於UNIQLO 手機應用程式內進行下單，商品最快可於即日內送達指定門店*。

*詳情請參閱官方網絡旗艦店。

立即體驗UNIQLO’s Custom Order服務：https://www.uniqlo.com.hk/zh_HK/custom_order.html

（資料及相片由客戶提供）